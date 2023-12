Torino-Atalanta, preziosa vittoria dei granata che vedono l’Europa

Si preannunciava una partita ricca di emozioni. E così, in parte, è stato. Perché Torino e Atalanta hanno giocato in modo aperto per portare a casa la vittoria. Diverse le occasioni da una parte e dall’altra. Alla fine a spuntarla è stato il Torino, ben più concreto rispetto ai bergamaschi.

Con questa vittoria i granata salgono a 19 punti, a soli 4 di distanza dalla zona Europa. I nerazzurri, invece, hanno perso una grande occasione per avvicinarsi a quel quarto posto che significa Champions League.

Primo tempo combattuto e un po’ nervoso (3 ammoniti) all'Olimpico. Nella prima parte il Torino controlla il gioco e si porta in vantaggio con l'ex Zapata. L’Atalanta sfiora il pari con De Ketelaere. Nella ripresa i nerazzurri provano a costruire il gioco ma è il Torino che raddoppia su calcio di rigore. Zapata è il grande protagonista della serata. A tempo quasi scaduto l’attaccante realizza il suo secondo gol.

Primo tempo

Parte bene il Torino: i granata provano a fare la partita mentre l’Atalanta attende per poi ripartire. Al 14’ Vojvoda calcia dal limite dell'area calcia: la palla va di poco fuori. Al 22’ il Torino passa in vantaggio con Zapata, il grande ex della partita. L’azione si sviluppa sulla sinistra, Vlasic mette in mezzo per l’attaccante granata che a due passi dalla porta si gira e batte Musso.

L’Atalanta prova a rispondere. Al 29' i nerazzurri vicini al pareggio con De Ketelaere: pericolo sventato dal portiere del Torino in uscita. La formazione guidata da Gasperini cercano di chiudere il primo tempo in avanti, alla ricerca del pareggio. Ma non ci sono altri particolari rischi per la porta di Milinkovic-Savic.

Secondo tempo

L’Atalanta inizia all’attacco. Ma il Torino non si fa schiacciare nella propria metà campo. Sono, anzi, i granata ad avere una grande occasione al 54' quanto a seguito di un contatto tra Scalvini e Buongiorno in area viene concesso un rigore, dopo il Var, per gli uomini di Juric. Sul dischetto si presenta Sanabria che batte Musso. Il Torino raddoppia.

I granata vogliono chiudere la partita. Al 66' a cercare il gol sicurezza è Bellanova che effettuata una conclusione potente di destro: la palla oltre la traversa. Al 76’ è Ilic a rendersi pericoloso su punizione: l’estremo difensore atalantino para in due tempi. Tre minuti dopo è la formazione bergamasca a sfiorare il gol con Pasalic che calcia di sinistro: grande risposta del numero 1 granata.

Il tempo passa ma l’Atalanta non riesce a trovare il gol che aprirebbe la gara. In pieno recupero è il Torino a segnare con Zapata: l’attaccante stoppa la palla in area e di destro supera ancora Musso per il 3-0 finale.

Il tabellino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (92’ Djidji), Linetty (85’ Ricci), Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria (85’ Karamoh), Zapata. Allenatore: Ivan Juric

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Djimsiti (18’ Bakker), Scalvini; Hateboer (46’ Holm), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Miranchuk (91’ Adopo), Lookman (46’ Muriel); De Ketelaere (57’ Pasalic). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)

Marcatori: 22’ Zapata (Tor), 56’ Sanabria (Tor) rig., 95’ Zapata

Ammoniti: Linetty (Tor), Scalvini (Ata), Buongiorno (Tor), De Roon (Ata)