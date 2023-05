Torino e Monza non si fanno male, finisce 1-1 nel ricordo delle vittime di Superga

Torino che viene dalla vittoria esterna per 2-0 a “Marassi” contro la Sampdoria grazie alle reti di Buongiorno e Pellegri. Undicesimo posto in classifica e salvezza raggiunta per gli uomini di Ivan Jurić con 45 punti in classifica. Classica disposizione tattica per il Toro con Milinkovic-Savic in porta, terzetto difensivo composto da Djidji, Buongiorno e Rodriguez. Fasce occupate da Lazaro e Vojvoda, con Ricci e Ilic a centrocampo. Dietro le spalle dell’unica punta Sanabria sono in due ad agire, Miranchuk e Vlasic.

Stessa posizione in classica e stessi punti per il Monza di Raffaele Palladino – oggi squalificato e sostituito in panchina da Federico Peluso –, prima squadra a raggiungere la salvezza con ben sei giornate d’anticipo sulla fine del campionato. Nel turno precedente 1-1 contro la Roma e altra big fermata. Bagai che possono stupire ancora in questo finale di campionato e ci provano con un modulo speculare a quello dei padroni di casa. Di Gregorio fra i pali; Izzo, Marì e Caldirola in difesa con Carlos Augusto e Birindelli sulle fasce. Capitan Pessina e Machin in mezzo al campo, con Valoti e Ciurria alle spalle dell’unica punta Dany Mota.

All’andata – era la prima di campionato – il Torino si impose per 2-1 al “Brianteo – U-Power Stadium” per 2-1 grazie alle reti di Miranchuk e Sanabria. Per i brianzoli allora ancora allenati da Giovanni Stroppa rete di Dany Mota. Quello di oggi è il ventinovesimo confronto tra Torino e Monza, il ventunesimo se contiamo solamente le gare ufficiali, ma il secondo in Serie A (e il primo giocato a Torino), poiché il Monza sta vivendo la sua prima stagione nella massima categoria. Il primo incontro tra i due team è avvenuto nella stagione 1959/60, in Serie B e terminò in pareggio per 1-1. Granata nettamente in vantaggio negli scontri ufficiali con tredici vittorie; sono sette i pareggi e solo una la vittoria per gli ospiti (6 giugno 1990, doppietta di Bivi). L’ultimo confronto a Torino risale invece alla stagione 2000/01. Vittoria del Torino per 2-1, con Schwoch e Mora che ribaltarono il vantaggio monzese firmato Lantignotti.

Prima della gara di oggi, Adriano Galliani ha voluto rendere omaggio al Grande Torino, andando a ricordare il tragico incidente che avvenne il 4 maggio 1949 a Superga, quando persero la vita 31 persone di quella squadra che “si arrese solo al fato”. A darne notizia il club brianzolo attraverso i suoi canali ufficiali: "Il calendario di questa prima storica stagione in Serie A ha voluto la trasferta contro il Torino proprio nel “weekend di Superga”. Nella mattinata di domenica 7 maggio, l'Amministratore Delegato di AC Monza, in rappresentanza di tutto il Club, si è recato a Superga per rendere omaggio al Grande Torino. Nel luogo dove è avvenuto il tragico schianto il 4 maggio 1949, Adriano Galliani ha depositato un mazzo di fiori e una sciarpa".

AC Monza (Instagram)

Primo Tempo

Il primo squillo all’8’ è dei padroni di casa. Vlasic riceve dopo un delizioso colpo di tacco di Rodriguez, controllo e tiro con Di Gregorio leggermente impreciso sulla ribattuta e palla che carambola nuovamente sui piedi del croato che la mette rasoterra nell’area piccola, Sanabria anticipato di poco dalla difesa brianzola. Più Torino che Monza in questi primi dieci di gioco.

Al 20’ è ancora Torino che costruisce una bella azione da destra a sinistra. Tutto parte dai piedi di Miranchuk che serve Vojvoda, scarico su Sanabria che serve nuovamente il russo che dal limite dell’area scarica il sinistro a giro verso l’angolino basso, attento Di Gregorio che devia in angolo. Partita bloccata con tante interruzioni da parte del direttore di gara, complice la fisicità delle due squadre.

Al 25’ per la prima volta si fa vedere il Monza dalle parti di Milinkovic-Savic. Ciurria riceve da Izzo e da solo si porta a spasso i tre difensori del Torino, dribbling e conclusione rasoterra neutralizzata dal portiere serbo.

Tre minuti più tardi ancora Ciurria pericoloso. Valoti lo serve di prima sulla corsa, uno contro uno su Rodriguez, saltato netto lo svizzero e palla sul sinistro con conclusione violentissima che gira pericolosamente verso il palo, Milinkovic-Savic si supera con un bel colpo di reni allungando in angolo.

Al 37’ sarebbe 1-0 per il Toro – rete di Miranchuk – ma l’arbitro annulla la rete dopo il check del VAR e un on-field review per un tocco di mano da parte di Sanabria. Miranchuk serve Sanabria che controlla prima di petto e poi di braccio secondo l’arbitro, palla a Vojvoda che supera Birindelli e conclude sul secondo palo, Di Gregorio respinge ma arriva Miranchuk che ribadisce in rete. Dopo due minuti di revisione si riparte con una punizione per il Monza.

Al 42’ ancora padroni di casa pericolosi. Vojvoda riceve e dopo un rapido controllo scarica rasoterra sul primo palo facendo passare la palla in mezzo le gambe di Marlon, reattivo il portiere brianzolo che devia in angolo. Finale di tempo in crescendo del Torino.

Prima frazione che si conclude dopo cinque di recupero. Più Torino che Monza in questi primi 45’ di gioco. Migliori in campo i due portieri, che nelle occasioni da ambo i lati hanno mantenuto inviolate le porte che difendono. Bella partita giocata su buoni ritmi nonostante le tante interruzioni.

FC Torino 1906 (Instagram)

Secondo Tempo

La seconda frazione riparte con Rovella che prende il posto di Machin fra le fila degli ospiti. Monza già al secondo cambio per via dell’infortunio dopo soli otto minuti di gioco da Pablo Marì.

Dopo trenta secondi passa il Toro che parte fortissimo. Vlasic serve Sanabria che la tocca allungandosela due volte e scarica forte verso l’angolo basso, tiro imparabile per Di Gregorio. Torino meritatamente in vantaggio.

Dopo un’ora di gioco è sempre il Torino ad avere il controllo della sfera, andando anche vicino al raddoppio con una azione insistita che ha portato alla conclusione sia Vlasic che Djidji. Monza che è quindi corso ai ripari con un doppio cambio in avanti, aumentando il peso offensivo.

Al 65’ provvidenziale Milinkovic-Savic che salva il risultato. Palla nel corridoio per Rovella da parte di Caldirola che sulla pressione di Ilic scarica sulla corsa per Carlos Augusto che conclude violentemente ma l’estremo difensore del Torino nega ancora una volta il gol agli ospiti.

Al 73’ Torino vicinissimo al raddoppio. Rodriguez recupera su Dany Mota, palla a Miranchuk che approfitta del movimento di Sanabria che si porta via la marcatura, piazzato sul palo lontano e Di Gregorio che allunga in angolo. Sulla ripartenza Monza pericoloso con Carlos Augusto che raccoglie un assist di Petagna dentro l’area ma spreca con una frustata violenta a lato.

Altra fiammata del Monza al 79’, sempre da sinistra. Caprari riceve da Carlos Augusto, palla su Caprari che la difende e la lavora, sfera che finisce di nuovo all’ex Verona che scarica a giro, sicuro il portiere granato in respinta.

All’86’ la pareggia il Monza dopo un forcing che durava da alcuni minuti. Classica azione dall’ingresso di Petagna: Pessina la raccoglie, tacco sulla punta che lavora la sfera e serve Caprari, bolide a giro sotto l’incrocio e niente da fare per Milinkovic-Savic che fino ad ora era stato insuperabile.

Minuto 88’, Karamoh serve Ricci in area che viene strattonato da Rovella e non riesce a concludere. Immediate le proteste sia in campo che in panchina, oltre che fra la dirigenza del Toro. Dopo oltre due minuti di review, il VAR informa Zufferli della sua decisione: non è calcio di rigore.

A recupero scaduto Milinkovic-Savic neutralizza un colpo di testa di Izzo su una punizione battuta da Ciurria. Triplice fischio del direttore di gara fra le proteste dei padroni di casa per il mancato rigore non concesso per il fallo di Rovella su Ricci. Pareggio che sta stretto al Torino che non vince in casa dall’1-0 del 6 marzo contro il Bologna. Secondo pareggio consecutivo e sempre per 1-1 per i brianzoli che attendono i campioni d’Italia del Napoli domenica prossima.

AC Monza (Instagram)

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro (82’ Bayeye), Ricci, Ilic (76’ Linetty), Vojvoda; Miranchuk (76’ Karamoh), Vlasic (76’ Seck); Sanabria (82’ Adopo). All.: Ivan Jurić.

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Gravillon, N’Guessan, Vieira, Gineitis, Pellegri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì (8’ Marlon), Caldirola (78’ Sensi); Birindelli (58’ Caprari), Machin (46’ Rovella), Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Valoti (58’ Petagna); Dany Mota. All.: Raffaele Palladino (squalificato, in panchina Federico Peluso).

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Barberis, Ranocchia, Vignato, D’Alessandro, Carboni, Gytkjaer.

Marcatori: Sanabria (T), Caprari (M).

Ammoniti: Carlos Augusto (M), Karamoh (T), Ricci (T).

Arbitro: Luca Zufferli di Udine.