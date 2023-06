Torino-Inter, ecco dove vederla e chi scenderà in campo

L'ultimo turno di campionato metterà di fronte l'Inter di Simone Inzaghi contro il Torino di Ivan Juric in un match che non avrà alcuna valenza dal punto di vista della classifica. I nerazzurri, infatti, sono già sicuri del posto in Champions League anche se non sanno ancora se chiuderanno secondi, terzi o quarti. I granata, invece, sono al nono posto a quota 53 punti e possono o confermare la posizione o retrocedere alla decima o all'undicesima se Monza e Bologna dovessero vincere i loro ultimi impegni in campionato contro Atalanta e Lecce a domicilio.

All'Inter per blindare il terzo posto basterà pareggiare contro i granata senza dover guardare al risultato del Milan impegnato in casa contro il Verona. Se i nerazzurri, invece, dovessero vincere e la Lazio seconda pareggiare o perdere in casa dell'Empoli sarebbero i ragazzi di Inzaghi a chiudere al secondo posto. Di contro, infine, se l'Inter dovesse perdere e il Milan vincere sarebbe il Diavolo a chiudere terzo e la Beneamata quarta. Dettagli che però fanno ballare qualche milione di euro che nessuna società vuole lasciare per strada.

L'Inter, inoltre, avrà già la testa all'attesa finale di Champions League che si giocherà sabato 10 giugno ad Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola, vero obiettivo stagionale dei nerazzurri. Nella sfida d'andata, giocata nel mese di settembre, l'Inter vinse 1-0 nel recupero grazie al gol di Marcelo Brozovic. I nerazzurri non perdono contro il Torino in Serie A dal 27 gennaio 2019 (0-1, rete di Izzo. Da quella sconfitta, sei successi dei nerazzurri e un pareggio (1-1, il 13 marzo 2022).

Come sta l'Inter

Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi ad un ampio turnover con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in panchina inizialmente con Edin Dzeko e il giovane della primavera Curatolo in attacco. Correa è ancora indisponibile e punta il recupero per la finale di Champions. In mezzo al campo dovrebbe partire dall'inizio Hakan Calhanoglu con Krijstian Asllani e Roberto Gagliardini (alla sua ultima in nerazzurro in campionato). Barella e Brozovic in panchina pronti a disputare qualche minuto qualora ce ne fosse bisogno. Sugli esterni ci saranno Bellanova e Gosens che faranno riposare Dumfries e Dimarco. In porta Handanovic alla sua ultima in nerazzurro e che potrebbe alternarsi con il terzo portiere Cordaz, mentre in difesa ci sarà sicuramente de Vrij con Acerbi sulla sinistra, turno di riposo per Bastoni e Darmian ma solo se D'Ambrosio sarà al 100% per completare il pacchetto difensivo.

Come sta il Torino

Gli unici indisponibili per Juric sono l'esterno destro, tra l'altro di proprietà dell'Inter, Valentino Lazaro e Nemanja Radonjic. Il tecnico croato giocherà con la formazione tipo per cercare di ottenere un successo prestigioso contro una grande squadra che ha raggiunto la finale di Champions League. Miranchuk e Vlasic agiranno alle spalle dell'unica punta Sanabria. Ricci e Ilic confermati in mezzo al campo con Singo a destra e Vojvoda a sinistra. Classica difesa a tre composta da Schuurs, Buongiorno e l'ex Milan Ricardo Rodriguez davanti al portiere Milinkovic-Savic.

Dove vedere la partita

La sfida tra Torino e Inter in programma oggi allo stadio Gran Torino alle 18:30, potrà essere seguita su DAZN grazie all'applicazione disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore Ivan Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian/D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Curatolo, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi