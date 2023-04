Torino-Roma: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Sabato alle ore 18:30 sfida ad alta tensione tra il Torino di Ivan Juric e la Roma di José Mourinho. I granata, a quota 38 punti vogliono sfondare il tetto dei 40 e tenere il passo di Fiorentina e Bologna che di punti ne hanno 40. I giallorossi invece non vogliono perdere terreno dal treno Champions League che è lì praticamente alla portata della formazione allenata dallo Special One che vuole regalare un sogno ai tifosi. La Roma viene dalla roboante vittoria casalinga per 3-0 contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, mentre il Torino viene da una buonissima prestazione contro il Sassuolo che ha però solo portato un punto frutto dell'1-1 finale. La gara tra granata e giallorossi non sarà affato banale o scontata visto che entrambe le squadre hanno ancora obiettivi importanti da raggiungere con anche il Toro che punta all'Europa anche se il sesto posto dista 10 punti.

Come sta il Torino

Juric dovrà fare a meno di cinque pedine per la sfida contro la Roma e si tratta di assenze pesanti. Out per infortunio Karamoh e Ilic su tutti, non ci saranno nemmeno Ola Aina, Zima e Vieira. Il tecnico croato del Toro si affida alla difesa a tre con Djidji, Buongiorno e Schuurs davanti a Milinkovic-Savic, mentre in mezzo al campo agiranno Linetty e Ricci saranno i centrali, con Singo e Rodriguez sugli esterni. Vlasic e Miranchuk, in vantaggio su Radonojic, agiranno invece alle spalle di Sanabria. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte sono il ruolino di marcia dei granata nelle ultime cinque giornate.

Come sta la Roma

José Mourinho ritrova Mancini e Ibanez, che affiancheranno il centrale Chris Smalling davanti a Rui Patricio. A centrocampo il duo sarà composto dal rientrante Cristante e Wijnaldum, mentre sugli esterni agiranno Spinazzola a sinistra e Zalewski a destra. Davanti attacco titolare con Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini a sostegno di Tammy Abraham. La Roma viene da 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque giornate e più o meno è nelle stesse condizioni psico-fisiche degli avversari.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore Ivan Juric

ROMA (3-4-2-1-): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore José Mourinho

Dove vedere la partita

La sfida su Dazn trasmetterà la gara e per vederla in tv bisognerà connettersi all'app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può usare un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e Timvision Box, o una console di gioco come Playstation e Xbox. Dazn permette la visione di Torino-Roma anche in streaming, collegandosi al sito internet ufficiale della piattaforma da pc fisso o notebook. Disponibile invece l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.