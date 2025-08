Tragedia in casa Bayern Monaco, è morto il figlio di Ulreich: aveva 6 anni

Tragedia in casa Bayern Monaco: il figlio del portiere Sven Ulreich è morto, aveva 6 anni. La notizia è stata data dal calciatore, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lettera firmata con la moglie Lisa. Il figlio dell’estremo difensore della compagine bavarese combatteva contro una grave malattia da diverse settimane e purtroppo non ce l’ha fatta.

Ulreich ha tenuto a ringraziare il Bayern Monaco per la discrezione mantenuta e per il sostegno mostrato in questi mesi. “Con profondo dolore desideriamo comunicare che nostro figlio Len è venuto a mancare alcune settimane fa, dopo una lunga e grave malattia. Rendere pubblica questa notizia è per noi una decisione estremamente difficile, ma rappresenta un passo importante per la nostra famiglia, al fine di portare chiarezza sia nel nostro ambiente che di fronte all’opinione pubblica” le parole del trentaseienne e della moglie: “Insieme a nostra figlia stiamo ora cercando, passo dopo passo, di ritrovare la strada verso la vita”.

“Un ringraziamento speciale alle nostre famiglie, ai nostri amici e al Bayern Monaco per la loro discrezione e il loro enorme supporto negli ultimi mesi: significano molto per noi” si legge ancora nella lettera. Ulreich ha poi chiesto il rispetto della privacy per la sua famiglia in un momento così difficile: “Chiediamo al pubblico e ai rappresentanti dei media di essere rispettosi e rispettosi della nostra privacy. Vi preghiamo cortesemente di astenervi dal porre ulteriori domande o rilasciare dichiarazioni".

Al Bayern Monaco dal 2015 dopo aver

militato nelle giovanili dello Stoccarda e aver giocato 176 gare con la squadra biancorossa, Ulreich è il vice di capitan Manuel Neuer e nelle scorse settimane ha messo nero su bianco il rinnovo con la compagine bavarese.