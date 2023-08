Tre fratelli nella stessa squadra (e l'allenatore è il papà)

L'ultima frontiera del calcio, una famiglia intera o quasi tesserata per un club professionista. Ha dell'incredibile ciò che è successo nell'ultimo weekend nella Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca. Durante la partita contro il Fortuna Dusseldorf valida per la prima di campionato l'Hertha Berlino ha schierato non uno, non due, bensì tre fratelli: i Dardai, giovani di età compresa tra i 17 e i 24 anni.

Ci sta, ma sentite questa: a gettarli nella mischia è stato suo padre Pal (foto), allenatore dei berlinesi. Palko, Marton e Bence Dardai hanno giocato assieme, quindi, ma solo gli ultimi 12 minuti di gara, visto che Bence, il più giovane, è entrato solo dal al 78'. Dei tre fratelli Dardai è il più offensivo, mentre gl

Non conosciamo la reazione degli altri compagni di squadra dell' Hertha. Di sicuro c'è che Dardai senior, ungherese ma ormai trapiantato a Berlino dove sono nati i suoi tre pargoli, è dal 1997 che è quasi ininterrottamente legato al club della capitale. Da giocatore era un infaticabile mediano che sfidò anche il Milan in Champions nel 1999. A parte un biennio da commissario tecnico dell'Ungheria, sempre fedele all'Hertha dove è stato messo a gestire i «senior» dopo un'esperienza come allenatore della primavera, dove ha svezzato per ultimo il giovane Bence. Sta di fatto che quello di sabato contro il Fortuna Dusseldorf è un record difficilmente battibile.