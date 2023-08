Trofeo Silvio Berlusconi: il match in onore del Cavaliere è da record

Prima ancora dell'atteso fischio d'inizio, il Trofeo Silvio Berlusconi è già un evento da record. La prima edizione del match in ricordo del Cavaliere e dei suoi trionfi calcistici ha infatti segnato il tutto esaurito, addirittura con qualche giorno di anticipo rispetto alla gara. In particolare, grazie alla sua nuova e aumentata capienza, saranno - per la prima volta - 16.917 i tifosi presenti all'U-Power Stadium di Monza, che martedì 8 agosto dalle ore 21 ospiterà la manifestazione. A sfidarsi in amichevole in campo saranno il Milan e il Monza, i club di cui Berlusconi fu vittorioso presidente. E il sold out registrato a pochi dall'iniziativa la dice lunga sull'affetto e l'ammirazione che i tifosi continuano ad avere nei suoi confronti.

In una nota, il Monza ha sottolineato proprio il valore del primato totalizzato in occasione del trofeo. "Un sold out dal grande significato emotivo e statistico in quanto segna il nuovo record della storia biancorossa proprio nel giorno del ricordo del Presidente Silvio Berlusconi", si legge sul sito del club brianzolo. La società ha quindi ricordato ai tifosi che le casse dello stadio rimarranno chiuse nel giorno della partita e che, per chi ha già acquistato i biglietti, l'accesso agli ingressi avverrà a partire dalle ore 19. Per chi non è riuscito ad acquistare il ticket e per chi desidera seguire l'incontro da casa, il primo Trofeo Silvio Berlusconi verrà trasmesso in diretta su Canale5 e su Mediaset Italia per quanti si trovano all'estero.

L'evento, avevano spiegato Milan e Monza in una nota congiunta dei giorni scorsi, "vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club". L'iniziativa è chiaramente destinata a durare nel tempo e, secondo quanto spiegato dagli organizzatori, nelle prossime stagioni ci sarà un'alternanza degli stadi dei due club in cui sarà disputato il match. Certo, la notizia del tutto esaurito già in occasione della prima edizione è un segnale forte da parte degli appassionati di sport, che con Berlusconi condividevano questo grande affare di cuore chiamato calcio.

In un'intervista rilasciata a Sky Sport nel scorso febbraio, proprio alla vigilia di un derby tra Milan e Monza, lo stesso Cavaliere aveva infatti raccontato come il suo tifo fosse diviso tra cuore, passione e amore per il buon gioco. Anzi, "giuoco" come avrebbe inconfondibilmente detto lui. "Spero che finisca in un pareggio, che non fa male a nessuno", aveva commentato sorridendo l'ex premier, ricordano come nella sua vita avesse sempre conquistato sogni che a tutti sembravano irrealizzabili. "Il Milan è la mia squadra del cuore. Andavo a vedere le partite con mio papà. Quando perde ho il cuore distrutto, speriamo in un pareggio che non fa male a nessuno. Milan e Monza sono due cose diverse. Il Monza sono contento quando vince, batto le mani, ma non è ancora entrato nel mio cuore", aveva anche confidato.

Ora le due squadre saranno di nuovo in campo, unite da un obiettivo comune: quello di omaggiare "il presidente".