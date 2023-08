"Trofeo Silvio Berlusconi", Monza e Milan in campo con una maglia speciale

Domani sera Milan e Monza si affronteranno nella prima edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi" all'U-Power Stadium davanti a circa 17 mila spettatori, con fischio d'inizio in programma alle 21 e diretta tv su Canale 5 e, all'estero, su Mediaset Italia.

Le due squadre scenderanno in campo indossando maglie decorate da una patch speciale, che saranno messe all'asta sul sito matchwornshirt.com già a partire dall'inizio del match. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà a un progetto emergenziale in Emilia Romagna per il ripristino di un campo d'allenamento e di uno da gioco del Solarolo, che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del settore giovanile. Fondazione Milan promuove l'accesso allo sport per ragazzi e ragazze di qualsiasi età e a ogni livello. L'iniziativa dedicata al Solarolo ha l'obiettivo, dunque, di restituire un pezzo di normalità ai giovani sportivi dell'Emilia Romagna, che hanno vissuto settimane difficili dopo l'alluvione che ha colpito la regione nel mese di maggio.

"Il Trofeo Silvio Berlusconi è il giusto omaggio a Silvio, che ha sempre amato i colori rossoneri - ha sottolineato Paolo Scaroni, presidente del Milan - costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un club leggendario per il calcio mondiale. Desidero, inoltre, ringraziare il Monza per aver aderito alla raccolta fondi per realizzare il progetto di Fondazione Milan in Emilia Romagna: un gesto di generosità e sostegno ai giovani che sicuramente il presidente Berlusconi avrebbe apprezzato e condiviso". "Silvio Berlusconi è la storia del Milan e del Monza e l'ideazione del 'Trofeo Silvio Berlusconi ne è la naturale conseguenza, non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente" , ha commentato Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza.

Il programma della serata

Martedì 8 agosto 2023, su Canale 5 dalle ore 20.40, andrà in scena il derby tra le due squadre della storia calcistica di Silvio Berlusconi: il Monza e il Milan. I brianzoli acquistati dal Cavaliere nel 2018 quando militavano in Serie C, centrano una doppia promozione: prima in Serie B e subito dopo in Serie A dove esordiscono per la prima volta nella storia il 13 agosto 2022, esattamente un anno fa. Un ritorno al calcio vincente, dopo 31 anni trascorsi alla guida del Milan costellati da 29 trofei: otto scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club Fifa e cinque Supercoppe Europee.

Prima della gara, avrà luogo un evento emozionante: l'esibizione del Volo, il gruppo musicale italiano celebre in tutto il mondo, accompagnato da una coreografia di piccoli tifosi che entreranno festosamente sul terreno di gioco. La serata sarà presentata da Monica Bertini, mentre la telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari e al commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a bordocampo Alessio Conti e Claudio Raimondi. Il match sarà visibile anche in tutto il mondo grazie a Mediaset Italia, il canale internazionale del Gruppo Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tgcom24.it.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-1-2) - Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari, Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino

MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli