"Troppo leggero, corre velocissimo". Qualcosa che non va nel pallone dei Mondiali?

Il pallone dei Mondiali è troppo leggero e i campioni fanno fatica a controllarlo. È il quotidiano Libero a lanciare l'allarme puntando il dito contro la sfera di Qatar 2022, progettata proprio per migliorare la rapidità di gioco e la precisione dei tiri.

D'altronde lo confermano i numeri: dei 41 gol finora segnati in Qatar nessuno è stato realizzato da fuori area. Ma non solo ad esempio, in Arabia Saudita-Argentina, si sono visti due campioni del calibro di Messi e Di Maria non riuscire a fare tre passaggi di fila giusti.

O come il campione belga De Bruyne, re degli assist, fallire miseramente contro il Canada proprio nella sua specialità migliore. Nessuno ne aveva parlato almeno fino a ieri, quando, nell'intervallo di Svizzera-Camerun l'ex calciatore Antonio Di Gennaro, oggi commentatore Rai, ha spiegato che, "questo pallone va molto veloce: il Tango era un'altra cosa", facendo riferimento alla sfera Adidas usata ai Mondiali dal 1978 fino al 1998.

Il pallone dei Mondiali

Si chiama Al Rihla, che in arabo significa "viaggio", è il 14° che l'Adidas porta ai Mondiali. L'intento, oltreché economico e sportivo, è anche umanitario. Sono state promosse iniziative di inclusione e uguaglianza. Il ricavato delle vendite (dai 15 ai 150 euro il costo) sarà donato ai progetti Common Goal e Football Collective che si impegnano per le pari opportunità, i diritti e le questioni sociali. Il disegno e i motivi sono ispirati all'architettura dei palazzi e alle linee delle imbarcazioni tipiche del Qatar con le sfumature che riprendono la bandiera nazionale e i colori della Fifa. La costruzione è eco sostenibile. È infatti il primo pallone ufficiale a utilizzare esclusivamente inchiostri e colle a base d'acqua. La superficie esterna è composta da 20 pannelli in poliuretano. Una sfera che vedremo in tutte le partite della fase a gironi e a eliminazione diretta, ma non in finale. Li ci sarà un suo "gemello": Al Hilm che significa "il sogno". E chissà se, almeno nella finalissima, vedremo un bel tiro da lontano insaccarsi sotto al "sette".

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality



Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup



The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022

La critica

"Pallone volante". Così lo ha soprannominato Gianluca Torre, un blogger esperto di football, che sui social è stato uno dei primi a notare, nel silenzio generale dei media, come il pallone dei campionati non sia affatto il migliore possibile per una manifestazione del genere. Le differenze sono evidenti ed è proprio Gianluca Torre, sul suo profilo twitter, a farle notare. "Non cambia direzione. Va a velocità supersonica, tende ad alzarsi e a non scendere più. Prende velocità nella gittata, ma poi va giocato basso e sui piedi. Inoltre è difficile il lancio profondo, il controllo è problematico ed è troppo leggero".

Cosa accade ai Mondiali in Sudafrica