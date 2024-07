Austria-Turchia 1-2, Gregoritsch riapre la partita | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la netta vittoria dell’Olanda sulla Romania, rimane solo un posto da occupare nella griglia dei quarti di finale di Euro 2024. Se lo giocheranno a Lipsia le nazionali di Austria e Turchia, sostenuta da un gran numero di scatenati tifosi. Visto quanto bene hanno fatto nei rispettivi gironi, ci si aspetta un grande spettacolo e tante emozioni da questo ultimo ottavo: seguite tutto con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Il ct austriaco Rangnick ha dovuto operare tre cambi rispetto all’undici che ha sfidato l’Olanda: oltre allo squalificato Wimmer, fuori anche Wöber e Prass, sostituiti da Danso e Mwene. A centrocampo, spazio alla coppia Laimer-Seiwald mentre Baumgartner torna a giocare dietro all’unica punta, Marko Arnautovic. Occhio ai cartellini: oltre all’interista, altri sette nazionali austriaci rischiano di saltare l’eventuale quarto di finale.

Vincenzo Montella per la partita più importante da quando ha preso la guida della nazionale turca opera alcune scelte a sorpresa. In avanti, niente punti di riferimento; spazio quindi ad Arda Güler forse falso nueve appoggiato dallo juventino Yildiz e Yilmaz che potrebbero inserirsi dalle fasce. Modifica anche in difesa, con il centrale dell’Atalanta Demiral a far coppia con Bardacki.

La diretta del secondo tempo

66’ – GOL AUSTRIA!!! Chi di calcio d’angolo ferisce, di calcio d’angolo perisce. Primo gol in questo europeo per Manuel Gregoritsch, perfetto nel girare in porta una spizzata di testa.

59’ – RADDOPPIO TURCHIA!! Ancora una volta fatale per l’Austria un calcio d’angolo, con ancora Demiral a trovare la deviazione giusta, stavolta di testa e tra due difensori. Pentz devia ma non impedisce che si gonfi la rete.

57’ – Primo cambio per Montella: fuori l’ammonito Yuksek, dentro Ozcan.

55’ – Nuovo errore di Arnautovic, che riceve un lancio in posizione sospetta sulla destra e mette un pallonetto ad uscire che inganna Gunok ma si spegne sul fondo. La bandierina alzata risparmia l’imbarazzo al capitano dell’undici di Rangnick.

53’ – Altra occasione per l’Austria, quando una respinta corta della difesa offre un pallone d’oro al bolognese Posch. Il difensore si sistema il pallone ma il tiro è da dimenticare.

52’ – Laimer prova a fare tutto da solo, fa una serpentina al centro e prova dal limite: il pallone sfila di poco alla destra di Gunok.

50’ – ARNAUTOVIC!! Dominio assoluto dell’Austria in questo inizio di secondo tempo e finalmente il capitano riceve un passaggio per vie centrali, trovandosi a tu per tu con Gunok, che però respinge coi piedi. Errore grave quello dell’avanti nerazzurro.

47' - Austria molto più propositiva in questo secondo tempo, con il nuovo entrato Gregoritsch subito pericoloso.

45’ – INIZIO SECONDO TEMPO! Rangnick decide di operare due cambi: fuori Mwene, che aveva sofferto molto e l’ammonito Schmid. Al loro posto entrano Prass e la seconda punta Gregoritsch.

La diretta del primo tempo

45+1’ – FINE PRIMO TEMPO. La Turchia chiude in avanti con un paio di combinazioni interessanti che coinvolgono Yilmaz ma non impensierisce in alcun modo Pentz. Ultimo brivido per i tanti tifosi turchi quando Baumgartner trova una girata al volo che si spegne di poco a lato del palo della porta difesa da Gunok.

41’ – Ancora un cartellino giallo; Yukmuk usa le maniere forti per fermare Arnautovic e il signor Soares Diaz non ha dubbi. Diffidato, dovrà saltare l’eventuale quarto con l’Olanda.

37’ – Secondo ammonito della gara: stavolta tocca a Schmid, uno dei pochi dell’Austria a non essere diffidato.

33’ – L’Austria non ha spazi sulla mediana e non riesce a verticalizzare. Turchia molto abbottonata che concede solo qualche tiro da fuori, come quello di Sabitzer deviato da un difensore.

25’ – Turchia in controllo totale, Austria che rischia di prendere gol in contropiede: peccato che il cross di Arda Guler per lo juventino Yildiz sia un po’ troppo alto.

24’ – Ancora pericoloso da calcio d’angolo Demiral, che stacca bene ma colpisce con la palla la sfera, che finisce sopra la traversa.

21’ – Dopo la partenza quasi frenetica, le due squadre tirano il fiato per studiare il da farsi. Nonostante un gran pressing, l’undici di Rangnick fatica a rendersi pericoloso.

17’ – Turchia molto ordinata che concede un prolungato possesso palla ai rivali ma non rischia praticamente niente. Troppo solo là davanti Arnautovic, che non riceve palloni giocabili.

15’ – Partita ora più equilibrata, con la Turchia che approfitta degli spazi concessi dall’Austria per farsi viva dalle parti di Pentz.

10’ – Primo ammonito della partita, il turco Kokcu evita la serpentina di Baumgartner stendendolo a centrocampo. Punizione interessante per l’Austria, sprecata da Sabitzer.

7’ – Ancora vicina al pari l’Austria da calcio piazzato: salta benissimo Lienhart e prova una parabola complicatissima di testa, che si spegne sulla parte alta della rete.

4’ – QUASI GOL!! Ancora da calcio d’angolo scoppia un pandemonio sulla linea della Turchia: la ciccano tutti, incluso Baumgartner, che si fa anche male. Vicinissima al pari l’Austria.

1’ – GOL TURCHIA!!! Caos totale nell’area piccola austriaca, intervento disperato di Pentz che evita il gol “olimpico”. Rinvio da dimenticare, proprio sui piedi di Demiral, che insacca facile!

1’ – SI PARTE!! Atteggiamento subito aggressivo da parte dell’Austria, con un gran passaggio per Sabitzer che si trova a tu per tu con Gunok. Il portiere turco ci arriva prima.

-10 – Tutto pronto alla Red Bull Arena di Lipsia per l’ultimo ottavo di finale di Euro 2024. Lo stadio colorato in gran parte dai tantissimi tifosi turchi, che faranno di tutto per sostenere l’undici dell’Aeroplanino Montella.

Il tabellino

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene (46’ Prass); Seiwald, Schmid (46’ Gregoritsch); Baumgartner, Laimer, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Ralf Rangnick

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Yuksek; Arda Guler, Kokcu, Yıldız; Yilmaz. Allenatore: Vincenzo Montella

Marcatori: 1', 59' Demiral (T), 66' Gregoritsch (A)

Ammoniti: 10 ' Kokcu (T), 37' Schmid (A), 41' Yuksek (T)

Espulsi: -

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)