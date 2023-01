Tutti per Gianluca Vialli. L'ultimo saluto di Cremona al suo campione

Cremona dà l'ultimo saluto a Gianluca Vialli, stringendosi simbolicamente attorno al suo campione. La famiglia, gli amici e tanti ex compagni di squadra lo hanno ricordato con una messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di Cristo Re. In prossimità dell'altare le maglia di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e Nazionale.

Insieme alla famiglia Vialli presente con i fratelli Nino, Marco e Maffo, ci sono i parenti di Gianluca e gli amici storici. Assenti la mamma Maria Teresa e il papà Gianfranco, molto provati. Tanti gli ex calciatori - tra loro Angelo Peruzzi, Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara, Moreno Torricelli, Alessio Tacchinardi, Marco Lanna, Fausto Salsano, Alberico Evani, Roberto Bettega, Attilio Lombardo, Marco Branca.

Tifosi, appassionati e normali concittadini hanno preso posto anche fuori dalla chiesa. Anche le autorità non hanno voluto mancare all'appuntamento presso la parrocchia del quartiere che ha visto nascere e crescere Vialli, dove negli anni si era sviluppato anche un forte legame con la famiglia di un altro campione del calcio cremonese come Antonio Cabrini.

La giornata è cominciata con il lutto cittadino: nelle scuole cremonesi tante le testimonianze d'affetto dei giovani studenti che forse non hanno mai visto Vialli giocare dal vivo ma solo attraverso vecchie immagini ma che comunque hanno avuto modo di apprezzarne lo stile e la simpatia. Disegni, pensieri sui quaderni e il minuto di silenzio scattato a mezzogiorno anche in tutti gli uffici pubblici, hanno voluto omaggiare un "figlio di Cremona" che ha portato in alto il nome della città in Italia e nel mondo.

Sulla facciata del municipio intanto sono state proiettate le immagini di Vialli ai tempi della Cremonese, giovane attaccante che sarebbe entrato col tempo nelle leggende del calcio. All'ora di pranzo i dipendenti e gli amministratori comunali si sono radunati nel cortile Federico II per il minuto di silenzio al rintocco della campana della torre civica. In prima fila il sindaco Gianluca Galimberti e Paolo Carletti (presidente del Consiglio Comunale) a reggere una maglia storica grigiorossa.

La Cremonese ha potuto essere presente alla messa con il proprio direttore generale Paolo Armenia e con una squadra del settore giovanile, mentre la prima squadra era impegnata nella sfida di campionato a Verona. Dessers e compagni hanno comunque reso omaggio a Vialli nella partita al Bentegodi contro l'Hellas Verona.

I calciatori guidati da Alvini nel riscaldamento hanno indossato una t-shirt bianca con la foto dell'ex attaccante, nato nella città del Torrazzo e decisivo per la risalita della Cremonese dalla Serie C alla Serie A nel 1984. Sulle maglie di gioco, poi, era stato apposto uno speciale patch commemorativo sulla manica con la foto di Vialli. Un lungo applauso delle due tifoserie ha salutato il minuto di silenzio per l'indimenticato campione.