Tutto facile per l'Ecuador: la doppietta di Valencia decide la prima sfida del Mondiale

Troppo forte l'Ecuador per un Qatar ancora in fase di rodaggio, che delude le attese della vigilia. I sudamericani vincono la prima partita dei Mondiali con un netto 2-0. Tutto fin troppo semplice per la squadra di Alfaro, padrone del campo per tutta la partita. Protagonista assoluto nel primo tempo Enner Valencia, prima trasforma un rigore poi raddoppia con uno stacco perfetto. Netto il divario tra le due squadre anche nella ripresa. L'Ecuador controlla senza problemi ma il Qatar, protagonista di una prestazione molto deludente non riesce ad organizzare una reazione adeguata. Il prosieguo del torneo chiarirà meglio dove finiscono i meriti dell'Ecuador e dove iniziano i demeriti del Qatar. Domani, lunedì 21/11, la seconda partita del Gruppo A, Olanda-Senegal, in programma alle ore 17.

La partita

Finalmente si parte. Qatar ed Ecuador si affrontano all'Al Bayt Stadium di Al Khor, nella prima partita dei Mondiali, che inaugura il Gruppo A. Felix Sanchez conferma le indiscrezioni della vigilia e schiera i padroni di casa con un 3-5-2 che nella fase difensiva porterà la difesa a cinque. In attacco spazio ad Akram Afif e Almoez Ali. Gustavo Alfaro invece adotta diverse novità a partire dal 4-4-2. In porta Galindez ha vinto il ballottaggio con Dominguez. In attacco Valencia è affiancato da Estrada con Ibarra e Plata esterni.

Primo tempo

L'Ecuador parte subito forte. Al 3' Al Sheeb sbaglia completamente il tempo dell'uscita, Torres ne approfitta e scodella subito il pallone per Valencia che insacca. Con l'aiuto del Var Orsato annulla per fuorigioco di Estrada ad inizio azione. I sudamericani continuano ancora a premere. Al 16' Valencia taglia in due la difesa del Qatar, entra in area e viene atterrato da Al Isheeb. Rigore per l'Ecuador. Sul dischetto si presenta l'attaccante del Fenerbahce che spiazza il portiere. Il Qatar è incapace di reagire e al 31' arriva il raddoppio. Traversone dalla destra di Preciado per la testa di Valencia. Stacco perfetto dell'attaccante numero 13 con il pallone che si insacca nell'angolino. L'Ecuador è padrone del campo e controlla con autorevolezza. Finisce così la prima frazione.

Secondo tempo

Nella ripresa i ritmi sono più bassi e i sudamericani palleggiano con ottima qualità. Al 16' st altra occasione per l'Ecuador, Ibarra sterza sul mancino e prova una conclusione a giro, Al Isheeb si fa trovare pronto. Valencia e compagni arretrano il raggio d'azione, il Qatar prova a rientrare in partita ma non riesce a creare occasioni degne di nota. Sanchez prova il tutto per tutto con gli ingressi di Muntari e Waad ma l'Ecuador non concede varchi. Girandola di sostituzioni anche per l'Ecuador, fuori anche Valencia per un problema al ginocchio, mvp della partita. Sul finire della partita si fa vedere il Qatar con il neo entrato Muntari, il suo pallonetto finisce di poco alto. Non succede più nulla, l'Ecuador conquista la vetta del Gruppo A con i primi tre punti, resta a zero il Qatar.

Il tabellino

QATAR (3-5-2) - Al Isheeb; Bassam, Khoukhi, A. Hassan; Pedro Miguel, Boudiaf, Hatem, Al Haydos (26' st Waad), Ahmed; Almoez Ali (26' st Muntari), Afif. A disposizione: Y. Hassan, Barsham, Salman, Kheder, Abdulsallam, Mashaal, Al Bayati, Madibo, Al Hajri, Asad, Al Hadhrami, Mohammed, Assadalla, Muneer, Alaaeldin. Ct: Felix Sanchez

ECUADOR (4-4-2) - Galindez; An. Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo (45'st Franco), Mendez, Ibarra (23' st Sarmiento); Estrada (45'st Rodriguez), Valencia (32' st Cifuentes). A disposizione: Ramirez, Dominguez, Pacho, Arboleda, Palacios, Arreaga, Porozo, Ay. Preciado, Mena, Gruezo, Reasco. Ct: Gustavo Alfaro

Marcatori: Valencia (E) rig 16' pt, Valencia (E) 31' pt

Ammoniti: Al Isheeb (Q), Almoez Ali (Q), Caicedo (E), Boudiaf (Q), Mendez (E), Afif (Q)

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)