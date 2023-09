Tutto pronto per la nuova Serie A Femminile

La Serie A Femminile eBay – questo il nuovo “cognome” della massima serie nazionale, con la conferma del marketplace globale come nuovo title partner della Figc – inizia un nuovo corso, alla seconda edizione dal proclamato professionismo, a partire da sabato 16 settembre. Con l’inizio del campionato, inizierà ufficialmente anche l’era di Federica Cappelletti, eletta lo scorso 29 giugno nuova presidente della Divisione: la giornalista, già a capo della fondazione dedicata al marito, la leggenda del calcio italiano Paolo Rossi, prenderà il posto di Ludovica Mantovani. Le prime parole di Cappelletti sono chiare: “ Ho già condiviso i punti del mio programma, che si baserà in particolare su sostenibilità, valorizzazione dei vivai, relazioni istituzionali e comunicazione ”.

Ringraziando il presidente Figc Gravina e i club – ma soprattutto chi l’ha preceduta, Mantovani, sottolineandone “ amore, dedizione e professionalità ” nel guidare la Divisione – la neoeletta prosegue: “ Sono stata in Australia e la cosa che mi ha colpito è lo spirito che c'è tra le donne. È un ambiente pulito, sincero, fatto di ideali, di determinazione e di conquistare obiettivi importanti. Quindi, credo che vada sostenuto il movimento in maniera importante. Io sono arrivata da poco, ma stiamo lavorando alacremente per raggiungerei risultati. Ci ho messo la faccia per questo: l'idea è quella di raggiungere risultati importanti, perché queste ragazze se lo meritano ”. “ Avendo vissuto con il calcio in casa per molti anni, ho sentito la voglia di fare qualcosa per il movimento ”, e sottolinea: “ Solo il gioco di squadra porta risultati importanti: voglio ascoltare e conoscere a fondo il sistema per poi, con il sostegno delle società, prendere le decisioni e ottenere grandi risultati. Spero di onorare al meglio questo incarico ”.

Cita a più riprese il marito scomparso nel dicembre 2020: “ Quando ho appreso dell’elezione, il mio primo pensiero è andato a Paolo. Se oggi sono qui è anche per lui ”. E ancora: “ Mi avrebbe fatto molto comodo avere Paolo accanto: lui aveva questa mentalità moderna e bella. Aveva sempre l'idea giusta al momento giusto. Già con lui parlavamo di femminile: a lui piaceva questa novità, non era rimasto ancorato al suo calcio. Diceva sempre di andare avanti: il femminile era una strada che andava praticata in maniera seria e importante. Tuttavia, posso dire che, per me, è come averlo con me, perché ritrovo la sua mentalità e i suoi insegnamenti in tante cose ”.

La Coppa Italia dello scorso anno è stata l'undicesimo trofeo per la Juve, che non ha intenzione d'inseguire (via Figc)

Ad affiancarla nel delicato compito di organizzazione e gestione non solo della Serie A, ma anche chiaramente della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana e del Campionato Primavera 1, il Consiglio Direttivo, che sarà adesso composto da Stefano Braghin, Alessandro Terzi ed Elena Turra nel doppio ruolo da vice. “ Ora è il momento della coesione ”, commenta il presidente della Figc Gabriele Gravina “ la nostra Federazione è sempre più impegnata nello sviluppo del movimento, a maggior ragione in questo anno che porterà alla costituzione della Lega autonoma. Dobbiamo dare un riscontro immediato per quanto riguarda la sostenibilità del sistema e grazie al decreto legge, che ha reso esecutiva l’esigenza federale di permettere il reinvestimento degli utili del nostro bilancio, andremo a sostenere in particolare proprio il calcio professionistico femminile. Ci incontreremo in tempi rapidi per stilare un piano industriale fatto di cifre, dati e idee che, con il supporto delle migliori professionalità del mondo federale, possa favorire il pieno sviluppo del movimento nel suo complesso ”.

A partire da una riflessione interna: perché la Rai era riuscita sì a portarsi a casa il traguardo d'una partita alla settimana da mandare in onda in chiaro ma, a mesi di distanza, il comunicato federale del’l settembre sulla " proroga termine di adesione per il pacchetto non esclusivo "Pay" al 31 ottobre ", proprio per la Serie A Femminile, ha dato non poche preoccupazioni a tifosi e appassionati, timorosi di non poter vedere, per decisioni difficilmente comprensibili dall’esterno, alcuna delle partite d’un campionato già di per sé, almeno fin qui, non facilmente fruibile e disponibile al grande pubblico.

Serie A al fischio d’inizio

La formula della stagione 2023/24 della “brand new” Serie A Femminile eBay sarà la medesima della scorsa, la prima del professionismo al femminile, con la divisione in due fasi che scandiranno tempi e verdetti di metà annata: al termine della prima fase, le prime cinque classificate accederanno, coi punti già acquisiti nelle 18 giornate, alla cosiddetta Poule Scudetto, che avrà avvio tra il 16 ed il 17 marzo e si concluderà a metà maggio; le seconde cinque, dal sesto al decimo posto, si giocheranno la Poule Salvezza per la permanenza nella massima serie.

1ª GIORNATA

Pomigliano e Juventus aprono le danze, Sampdoria e Inter chiudono il turno.

Il big match tra Milan e Roma verrà trasmesso in chiaro su Rai Sport e Rai Play pic.twitter.com/g6ydrUBOqJ — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) September 15, 2023

Il fischio d’avvio sarà dunque sabato 16 settembre, con match già d’alto profilo e alcune questioni ancora da dipanare. La Juventus di Montemurro, che alle giallorosse campionesse d’Italia aveva tolto last minute la soddisfazione del triplete tutto nazionale, sarà impegnata a Torre del Greco contro il Pomigliano, per la gara d’avvio assoluto del campionato.

La Fiorentina di De La Fuente, coach della straordinaria conquista della salvezza lariana, affronterà il Sassuolo del confermato Piovani. Sarà proprio il Como Women del neoarrivato Marco Bruzzano ad aprire poi la prima domenica, alle 12.30, contro il Napoli Femminile del grande salto dalla serie cadetta con Biagio Seno.

La Roma, che lo scorso anno aveva entusiasmato gli appassionati e compiuto il miracolo del primo scudetto e della prima Supercoppa, in cerca della centesima vittoria in tutte le competizioni e reduce da un mercato estivo di respiro internazionale, si troverà ad un primissimo bivio nella sfida in casa Milan dell’ex bianconera d’esperienza Valentina Cernoia - il primo braccio di ferro sarà, tra l’altro, visibile in chiaro su RaiSport e RaiPlay.

L’Inter dovrà confrontarsi contro la Samp del campo in deroga a Vercelli in totale balìa degli eventi, il cui destino tout court, finora, è parso assolutamente incerto, a partire proprio dalle coperture economiche mancanti.

Questa Serie A Femminile, insomma, sarà tutto da vedere: allacciate le cinture!