Udinese-Juventus, ecco dove vederla e chi scenderà in campo

L'ultima giornata di campionato vedrà di scena la Juventus di Massimiliano Allegri sul campo dell'Udinese di Andrea Sottil. I bianconeri di Torino occupano il settimo posto in classifica, che al momento vuol dire qualificazione alla prossima Conference Leaguie, ma la "speranza" è quella di vincere contro i friulani approfittando di uno scivolone di una tra Roma e Atalanta o di entrambe, contro Spezia e Monza per accaparrarsi un posto in Europa League. Chiaro che senza la penalizzazione la Vecchia Signora sarebbe al momento quarta a più due sul Milan ma la realtà dei fatti dice che i bianconeri hanno 10 punti in meno in classifica e dunque bisogna fare i conti con questa sentenza definitiva.

L'Udinese, invece, è dodicesima a quota 46 punti e non può né migliorare, né peggiorare la sua condizione di classifica: finora 11 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte per i ragazzi di Sottil che vogliono battere un'altra big dopo aver fatto lo scalpo a Inter e Milan. 47 gol realizzati, 47 subiti per i friulani che hanno disputato un'ottima stagione sotto tutti i punti di vista. La Juventus non avrà vita facile questa sera contro i ragazzi di Sottil ma la squadra di Allegri sa di dover vincere a prescindere e sperare anche se sulla testa del club bianconero pende sulla testa la spada di Damocle della sentenza dell'Uefa per il caso plusvalenze e la manovra stipendi (con l'alto rischio di essere esclusa arbitrariamente dalle coppe europee).

Come sta la Juventus

Allegri non avrà a disposizione Fagioli, Pogba, Vlahovic e Bremer e dunque la difesa è presto fatta davanti a Szczesny con Danilo-Bonucci-Gatti a comporre il terzetto difensivo. Sugli esterni Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, in mezzo Locatelli, Rabiot e Miretti. Federico Chiesa agirà in appoggio ad Arkadiusz Milik che proverà a regalare i tre punti ad una Juventus reduce da due sconfitte consecutive contro Empoli e Milan. A gara in corso il tecnico toscano ha sempre a disposizione la carta Kean e Di Maria che molto probabilmente saluterà la Juventus dopo una stagione con pochissimi alti e tantissimi bassi.

Come sta l'Udinese

Andrea Sottil dovrà fare di necessità virtù in questo ultimo turno di campionato. Tra squalifiche e infortuni il tecnico dei friulani deve fare a meno di nove giocatori e in difesa toccherà al classe 2004 Abankwah. L'ex Pereyra e Udogie agiranno sugli esterni, a centrocampo Lovric, Arslan e Samardzic. In attacco c'è Beto supportato da Thauvin. In porta ci sarà Silvestri mentre Walace arretrerà dal centrocampo al centro della difesa con Perez a destra e il giovane 2004 sulla sinistra.

Dove vedere la partita

La partita tra Udinese e Juventus, in programma alla Dacia Arena alle ore 21, verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Sky inoltre trasmetterà Udinese-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Walace, Abankwah; Pereyra, Lovric, Arslan, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto Allenatore Andrea Sottil

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri