Udinese-Milan: ecco chi scenderà in campo e dove vederla

Questa sera alle 20:45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà l'Udinese di Gabriele Cioffi e sarà un match fondamentale per entrambe le squadre: i rossoneri perché vogliono tornare alla vittoria dopo alcuni risultati altalentanti e deludenti, i friulani invece vogliono ottenere i primi tre punti di una travagliata stagione. Pioli dovrà fare a meno di diversi titolari ma in difesa ritrova la coppia titolare Thiaw-Tomori, mentre in attacco si valuta l'impiego dal primo minuto di Jovic e Giroud con un cambio modulo. Recuperato anche Loftus-Cheek mentre per Kjaer, Pulisic e Chukwueze ci vorranno ancora alcuni giorni. Anche tra le fila dell'Udinese ci sono diverse assenze con Cioffi che in attacco si affiderà al giovane Lucca.

Stefano Pioli alla vigilia del match contro i bianconeri di Udine ha spiegato come la sfida di Champions League contro il Psg, in programma martedì 7 novembre a San Siro, non influenzerà affatto le sue scelte: "Contro l'Udinese giocherà la miglior formazione possibile e si parte con l'intenzione di vincere: è troppo importante tornare a vincere. Loftus-Cheek sta bene ed è disponibile per domani. Pulisic, Chukwueze e Kjaer ci saranno martedì" . Sulla cena di gruppo organizzata da lui e dal capitano Davide Calabria il tecnico ha poi spiegato: "Mai avuto nemmeno nell'anno dello scudetto un gruppo così compatto, coeso, voglioso e disponibile" , ad allontanare le voci che vorrebbrero uno spogliatoio "diviso" e non più compatto come in passato.

Sulle critiche ricevute Stefano Pioli ha glissato: "È normale che veniamo criticati e che io venga criticato se per tre partite il Milan non vince. Noi dobbiamo lavorare per migliorarci, perché su tre scontri diretti non ne abbiamo vinto nemmeno uno: dobbiamo alzare il nostro livello" . Infine, sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic nello staff nel ruolo di collante tra squadra e società il tecnico rossonero è stato sibillino: "Non lo so. A Milanello lavoro con tantissime persone, parlo spesso con Moncada e Furlani e il club è strutturato per supportarci. Se il club e Zlatan decideranno di creare altre situazioni... Sapete quanta stima ho per lui, per me non ci sarebbero problemi. Io sono un allenatore fortunato: il club mi mette sempre nelle condizioni ideali per fare il mio lavoro".

Qui Milan

Cambio modulo per il Milan che passerà dal 4-3-3 al 4-4-2 con Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, in mezzo Tomori-Thiaw. A centrocampo Reijnders e Krunic in mezzo con Musah largo a destra e Rafael Leao a sinistra. In attacco l'inossidabile Olivier Giroud accanto all'attuale oggetto misterioso Luka Jovic che avrà una chance dal primo minuto per rendersi utile per le sorti dei rossoneri. Out come detto Kjaer, Pulisic, Chukwueze più i lungodegenti Bennacer, Caldara, Sportiello e gli ultimi infortunati Kalulu e Pellegrino.

Qui Udinese

Cioffi sa che la sua Udinese può fare male al Milan e i friulani giocheranno con il consueto 3-5-2 con Silvestri in porta, Kabasele, Bijol e Perez il terzetto difensivo. Ebosele largo a destra, Zemura a sinistra in mezzo Samardzic, Walace e Payero. Pereyra giocherà invece in appoggio al giovane Lucca anche se anche Success è in rampa di lancio per un posto dal primo minuto. Assenti Vivaldo, Semedo, Ehizibue, Brenner, Ebosse, Kristensen e il grande ex Deulofeu.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Udinese sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Giroud, Jovic. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca/ Success. All. Cioffi.