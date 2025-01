Ufficiale, Juventus-Milan in streaming gratis su DAZN: ecco come vederla

Ascolta ora 00:00 00:00

Come annunciato in via ufficiale da DAZN nelle scorse ore, il match di Serie A tra Juventus e Milan della prossima settimana verrà trasmesso gratis in streaming e sarà in chiaro e visibile a tutti, quindi anche a coloro che non hanno un abbonamento alla piattaforma.

Si tratta complessivamente del terzo incontro della stagione 2024/2025 ad essere trasmesso gratis e anche in questo caso come per i precedenti si tratterà di un match di cartello. Il primo dei tre, una novità assoluta dato che in serie A ciò non accadeva addirittura dal 1996, è stato Milan-Napoli lo scorso martedì 29 ottobre: in quell'occasione, a San Siro, fu l'undici allenato da Antonio Conte a prevalere sui rossoneri per 2-0. La seconda partita in chiaro per tutti è stata invece Lazio-Inter, match rocambolesco disputato nella notte di lunedì 16 dicembre che si è concluso con un netto 6-0 per i nerazzurri.

Ora è invece il turno di Juventus-Milan, big match valevole per la ventunesima gornata del campionato di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino sabato 18 gennaio alle ore 18.00. A dare l'annuncio in via ufficiale sul suo sito è stata la stessa DAZN. Per poter assistere gratis alla partita non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento ma semplicemente effettuare la registrazione. È sufficiente raggiungere "dazn.com/welcome", selezionare Juventus-Milan nella home page e inserire la propria mail: una volta fatto ciò si potrà assistere all'intero evento, dall'intrattenimento che precede la partita fino alle interviste e ai commenti dopo il triplice fischio. Nel caso in cui si voglia invece effettuare l'iscrizione via Smart TV, basterà aprire l'app, cliccare su "Guarda Gratis", inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l'e-mail.

La speranza per tutti è quella di poter assistere a un match più gradevole dello scialbo 0-0 con cui si concluse l'incontro di andata, a detta di tanti uno dei peggiori di tutto il campionato. E in effetti, vista la situazione in classifica, i 3 punti farebbero gola a entrambe le squadre, due delle grandi deluse del torneo. Da un lato i bianconeri allenati da Thiago Motta, tuttora imbattuti ma con un ruolino di marcia non certo di livello: su 19 match finora disputati, ricordando che uno è ancora da recuperare, la Juve ha vinto solo 7 volte, pareggiando nei restanti 12 incontri.

Dall'altra il Milan, fresco vincitore della Supercoppa d'Italia in quel di Riyadh, che è riuscito a fare ancora peggio: l'undici allenato da Sergio Conceição, con due partite ancora da recuperare, ha raggranellato finora appena 28 punti 2su 18 partite, con 7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.