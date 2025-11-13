Ufficiale Roberto Mancini all'Al-Sadd: lo stipendio faraonico dell'ex ct in Qatar

Un anno dopo la conclusione della sua deludente esperienza sulla panchina della nazionale di calcio dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini è pronto a tornare ad allenare.

Il tecnico jesino ripartirà dal Qatar, avendo accettato la proposta avanzatagli dalla proprietà dell'Al-Sadd, la società più titolata del Paese fortemente intenzionata a tornare protagonista nella AFC Champions League, che non vince dal lontano 2011. Lo seguiranno a Doha per fornire il proprio contributo al progetto anche Cesar, da lui allenato ai tempi dell'Inter e della Lazio, e l'ex bomber Massimo Maccarone. Mancini, quindi, tornerà nuovamente a dirigere una squadra di club, cosa che non accadeva dalla stagione 2017/2018, a conclusione della quale rescisse il contratto che lo legava allo Zenit San Pietroburgo.

L'ex commissario tecnico della nazionale azzurra, per il quale si era a lungo parlato di un ritorno in Italia sulle panchine di Atalanta, Fiorentina o Juventus, ha quindi deciso di cedere alle lusinghe della società qatariota, apponendo la propria firma su un accordo decisamente remunerativo.

Si parla di un contratto di due anni e mezzo, anche se i media del Paese hanno puntualizzato nelle scorse ore che l'accordo è in sostanza suddiviso in due parti. La prima è quella che porterà Mancini a prendere le redini dell'Al-Sadd subito dopo la pausa per le nazionali e per i prossimi sei mesi, durante i quali incasserà 5 milioni di euro, bonus e incentivi esclusi. La seconda è quella che prevede un contratto biennale a conclusione della stagione in corso con ingaggio raddoppiato, per cui uno stipendio da 10 milioni che lo renderebbe l'allenatore più pagato dell'Asia.

La società qatariota, reduce da un periodo particolarmente negativo, spera di potersi rilanciare grazie al grande bagaglio di esperienza dell'ex allenatore nerazzurro, il cui debutto ufficiale è atteso nel match del prossimo 25 novembre in programma negli Emirati Arabi Uniti contro l'Al-Wahda, valevole per la AFC Champions League.

Il Mancio, presentato sul sito ufficiale dell'Al-Sadd, potrebbe incassare quasi 30 dalla sua esperienza nel giro di due stagioni e mezzo. Si tratta del suo secondo stipendio più alto di sempre, secondo solo a quello percepito sulla panchina dell'Arabia Saudita coi suoi 25 milioni a stagione.