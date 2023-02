Le ultime su Juventus-Torino: chi gioca e dove vederla in tv

Sarà il derby della Mole tra Juventus e Torino a chiudere il programma della 24^ giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Nella gara d'andata è stata la Juventus ad imporsi grazie alla rete decisiva di Dusan Vlahovic. L'ultimo match giocato all'Allianz Stadium si è invece chiuso 1-1 la scorsa stagione: vantaggio di de Ligt, prima del pari di Belotti.

Il momento delle squadre

Dopo il passaggio del turno in Europa League, la squadra di Allegri va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato dopo aver piegato Salernitana, Fiorentina e Spezia. Una vittoria nel derby consentirebbe di allungare sui cugini granata, distanti solo un punto dopo la penalizzazione dei bianconeri. Al momento la Juve occupa il settimo posto in classifica, a 32 punti, insieme al Bologna.

Ad un solo punto di ritardo, viaggia il Torino di Juric, reduce dal deludente 2-2 casalingo contro la Cremonese nell'ultimo turno. La vittoria manca dalla gara interna con l'Udinese del 5 febbraio, risolta da Karamoh. Nel mezzo la sconfitta di misura subita a San Siro contro il Milan. Conquistare i tre punti all'Allianz sarebbe una vera impresa, visto che i granata sono senza vittorie in trasferta dal 1995.

Le probabili formazioni

Allegri deve fare sicuramente a meno di Miretti e Milik, out anche lo squalificato Locatelli. Chiesa e Pogba sono rientrati in gruppo e saranno entrambi convocati. Confermato il 3-5-1-1 salgono le quotazioni del giovane Barrenechea in mezzo al campo, con Paredes in panchina. Trio brasiliano di difesa Danilo-Bremer-Alex Sandro a protezione di Szczesny, sulla destra c'è Cuadrado leggermente favorito su De Sciglio, mentre a sinistra ci sarà ovviamente Kostic. Le mezzali saranno Fagioli e Rabiot, in avanti Di Maria e Vlahovic.

JUVENTUS - Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea (Paredes), Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Allegri

Indisponibili: Miretti, Milik, Locatelli (squalificato)

Nei granata è out Vlasic frenato da una distrazione al muscolo retto femorale della coscia destra. Juric tiene pronto Karamoh (favorito su Radonjic) per affiancare Miranchuk sulla trequarti alle spalle della punta Sanabria. In mediana Ilic e Linetty, ma è recuperato in extremis Ricci che siederà in panchina. Sulle fasce ci saranno Singo e Rodriguez, complice l'assenza per squalifica di Ola Aina. Nel terzetto di difesa Buongiorno andrà a completare il reparto con Djidji e Schuurs. In porta Milinkovic-Savic.

TORINO - Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh (Radonnjic); Sanabria. Allenatore Juric

Indisponibili: Vlasic, Zima, Pellegri, Lazaro, Vieira

Curiosità

Derby della Mole numero 156 in Serie A con la Juve ha perso solo uno degli ultimi 33 confronti con il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015), completano il periodo 24 vittorie bianconere e otto pareggi. Considerando tutte le competizioni, la Vecchia Signora è rimasta imbattuta negli ultimi 17 derby di Torino: 13 vittorie bianconere e quattro pareggi, due dei quali arrivati però negli ultimi quattro confronti in ordine di tempo.

L’ultimo derby vinto dal Torino in trasferta risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Sonetti contro la squadra di Lippi). Da quel giorno, in 16 sfide ben 11 successi bianconeri e cinque pareggi.

In particolare l’ultimo derby in casa della Vecchia Signora è terminato 1-1 e il Torino non riesce a rimanere imbattuto per due sfide di fila in trasferta contro la Juventus dal 1986. In otto degli ultimi nove derby di Torino in campionato, i bianconeri hanno segnato almeno un gol dal 70' in poi. In particolare su 14 reti nel periodo, ben nove sono arrivate in questo intervallo temporale.

Dusan Vlahovic ha deciso con un gol il match d’andata, vinto 1-0 dalla sua squadra. Nell’era dei tre punti a vittoria solamente tre attaccanti bianconeri sono riusciti a segnare in entrambi i derby di Torino stagionali di Serie A (Vialli nel 1995/96, Higuaín nel 2016/17 e Cristiano Ronaldo nel 2018/19). L'unico giocatore della rosa del Torino che vanta almeno un gol contro la Juventus in Serie A è Antonio Sanabria (una doppietta ai bianconeri nel derby dell’aprile 2021).

Dove vedere Juventus-Torino

Juventus-Torino verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui l'app è scaricabile su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere il match in diretta tv sul canale 214 di Sky attivando 'Zona DAZN'. La partita verrà raccontata dalla voce di Stefano Borghi, affiancato dal commento tecnico di Marco Parolo.