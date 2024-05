Ultras del Bari sul piede di guerra: ds Polito aggredito all'autogrill

Che i risultati maturati sul campo dal Bari nel campionato di Serie B siano decisamente deludenti è sotto gli occhi di tutti gli appassionati di calcio, ma quanto accaduto nella giornata di ieri, domenica 5 maggio, va ben oltre l'aspetto meramente sportivo e il limite che dovrebbero sempre raggiungere le contestazioni da parte delle tifoserie.

I fatti

Di ritorno dalla trasferta di Cittadella, dove i biancorossi hanno raggranellato un punto che non consente loro di uscire dalla pericolosa zona retrocessione, il ds della società Ciro Polito ha avuto la sventura di incrociare quattro tifosi che avevano seguito la squadra fino in Veneto. L'episodio si è verificato qualche ora dopo il triplice fischio all'interno di un autogrill sito nelle vicinanze di Occhiobello lungo la A13 Padova – Bologna.

Evidentemente furiosi per l'ennesima delusione stagionale, oltre che totalmente incuranti del fatto che il direttore sportivo fosse in quel momento in compagnia della moglie, i tifosi hanno contestato Polito, dando vita a un acceso dibattito: qualcuno è passato dalle parole ai fatti, e il direttore sportivo sarebbe stato spintonato e preso a schiaffi. I facinorosi si sono poi allontanati in auto, facendo perdere le proprie tracce.

Subito dopo l'episodio, sul posto sono giunte le forze dell'ordine e gli uomini della Digos, che si stanno ora occupando di far luce sull'accaduto e di identificare i facinorosi: la speranza è che possano risultare determinanti le immagini dell'aggressione riprese dalle videocamere di sorveglianza installate all'interno della stazione di servizio. Polito, peraltro, è stato l'unico esponente del Bari, a differenza dei calciatori e dei membri dello staff, a non utilizzare l'aereo per fare ritorno a casa.

La posizione del Bari

La società biancorossa ha immediatamente divulgato un comunicato stampa per mostrare il suo appoggio al direttore sportivo. "S SC Bari esprime vicinanza e solidarietà al DS Ciro Polito vittima nella serata di ieri di una vera e propria aggressione avvenuta, ad opera di ignoti, nel post gara di Cittadella-Bari ", si legge nella nota ufficiale. " Il dirigente biancorosso, mentre si trovava in sosta in un autogrill sulla via di ritorno dalla città veneta, è stato raggiunto e aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di ignoti che subito dopo si sono dileguati ", prosegue il comunicato.

"Le autorità competenti intervenute hanno da subito avviato le procedure per l’individuazione dei soggetti responsabili. La Società biancorossa condanna con forza quanto accaduto ad opera di 'vigliacchi' che nulla hanno a che vedere con il tifo barese e con lo sport. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, quando la ragione lascia spazio alla violenza abbiamo già perso tutti" , conclude la nota.

Crisi senza fine

A una sola giornata dalla fine del campionato, il Bari si trova invischiato nella zona retrocessione, occupando il terzultimo posto in classifica a 38 punti. Le speranze di salvarsi direttamente ed evitare anche lo spareggio playout sono poche, dato che l'ultima partita sarà contro il Brescia, in zona playoff in ottava posizione: i lombardi tenteranno di far punti per evitare lo scontro col Catanzaro, e altrettanto dovranno fare i galletti per restare agganciati all'obiettivo di rimanere in B.

Non sarà semplice, dato che il ruolino di marcia dei biancorossi è sconfortante.

Il Bari non vince più dal match casalingo contro il FeralpiSalò dello scorso 17 febbraio: da allora sono arrivati solo 5 pareggi e ben 7 sconfitte.