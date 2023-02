"Vai alla Juve...": la furia di Lautaro Martinez durante Inter-Atalanta

Lautaro Martinez ha giocato il quarto di finale di Coppa Italia con la fascia di capitano sul braccio. L'argentino da qui a fine stagione, complice il declassamento di Milan Skriniar a soldato semplice, sarà uno dei papabili capitani della squadra nerazzurra con Marcelo Brozovic, Danilo D'Ambrosio e Nicolò Barella, ovvero quelli ad aver giocato il maggior numero di partite con la maglia della Beneamata. Il Toro contro la Dea ha lottato su ogni pallone e nonostante non abbia segnato ha giocato una partita di qualità, di carattere e ha sfornato l'assist decisivo per il gol vittoria siglato da Matteo Darmian. Nel finale di partita, però, Lautaro si è un po' innervosito per l'arbitraggio troppo permissivo nei suoi confronti da parte dell'arbitro Daniele Chiffi, ha preso un cartellino giallo ed è stato sostituito all'85' da Joaquin Correa.

La furia del Toro

Al momento del cambio Lautaro ha salutato il compagno di squadra Correa, ma prima di sedersi in panchina si è mostrato nervoso e ha pronunciato una frase molto forte: "Vai alla Juventus ca...", con i compagni di squadra, con Romelu Lukaku in testa a trattenerlo e a cercare di calmarlo. Ma con chi ce l'aveva l'attaccante che si è appena laureato campione del mondo con l'Argentina?

Secondo me ce l’ha con chi fischia Correa. “Fischiano Tucu qua a San Siro”, chissà cosa diranno i “pago biliettu fischiu chi vogliu” di fronte alle parole di capitan Lautaro Martinez



Molto curioso https://t.co/4RkUQV7SMy — Wazza (@wazzaCN) February 1, 2023

Al momento della sua uscita dal campo, Lautaro riceve un buffetto da Simone Inzaghi che lo accompagna poi di fatto in panchina vedendo che il suo giocatore stava lamentadosi con il quarto uomo. Qualcuno ha ipotizzato che il giocatore se la stesse prendendo con alcuni tifosi per i fischi molto probabilmente recapitati a Correa. In realtà l'ipotesi più accreditata è quella di un'arrabbiatura contro l'arbitro Chiffi, colpevole di essere stato troppo severo nella direzione di gara nei confronti dell'Inter e più morbido nei confronti di quelli dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da Fanpage, l'interpretazione del labiale potrebbe essere: "Fischiano tutto qua a San Siro. Vai alla Juventus c...".

La carica dell'argentino

Lautaro Martinez sta migliorando di anno in anno e quest'anno le sue reti sono 14 in 29 presenze in tutte le competizioni. 88 i gol complessivi con la maglia dell'Inter in 210 apparazioni totali. L'anno passato fu il suo anno migliore dal punto di vista realizzativo con 25 gol, l'anno prima ovvero quello dello scudetto targato Antonio Conte, realizzò 19 reti ma si dovette dividere il bottino con il suo grande amico Romelu Lukaku. L'anno prima 21 reti mentre nel suo primo anno, l'ultimo di Mauro Icardi all'Inter per intederci, segnò solo 9 reti giocando però la metà delle partite e all'età di soli 21 anni e appena arrivato dall'Argentina. La fascia d capitano l'ha sicuramente galvanizzato e dato quella carica agonistica ulteriore che ha poi sfogato in panchina, molto probabilmente nei confronti dell'arbitro Chiffi che durante la partita gli ha fischiato pochi falli a suo favore e che gli ha anche comminato un cartellino giallo per un eccesso di proteste.