"Valutato giorno per giorno": Lautaro Martinez rischia di saltare il Barcellona

Il tanto atteso responso che aspettavano tutti i tifosi dell'Inter è arrivato: il capitano e attaccante argentino Lautaro Martinez, nella semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona ha subìto " un'elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno". Lo ha fatto sapere la società nerazzurra con una nota sul proprio sito.

Una corsa contro il tempo

Se è chiaro che il numero 10 non scenderà in campo nella sfida di Serie A di domenica contro il Verona dove Simone Inzaghi ha intenzione di fare un largo turnover e far riafatare molti dei suoi uomini, a questo punto recuperare Martinez per la gara di martedì 6 maggio diventa una vera e propria corsa contro il tempo. La nota nerazzurra lascia sicuramente una speranza, una porticina aperta: quel "giorno dopo giorno" non è un no secco, a priori. Questo è un buon segnale in vista della sfida al Barca che non è detto possa durare soltanto per i canonici 90 minuti e, di conseguenza, Lautaro potrebbe essere fondamentale anche a gara iniziata.

La stima sui tempi di recupero

Gli esami strumentali eseguiti questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano, come detto, hanno evidenziato questa elongazione ai flessori della coscia. Ma cos'è esattamente questo tipo di infortunio? Con questo termine si indica uno stiramento, una lesione muscolare che può essere di lieve o moderata entità " che comporta l'allungamento eccessivo di uno o più muscoli provocando generalmente anche la comparsa di ematoma per la rottura dei vasi capillari", spiegano gli esperti del settore. Spiegato cosa significa in termini generali, nel caso di Martinez non ci si è sbilanciati: i tempo di recupererno variano molto a seconda della gravità dell'elongazione.

Nei casi più lievi, come si ipotizza possa essere anche quello dell'attaccante dell'Inter, si può recuperare anche soltanto dopo una settimana. Da mercoledì a martedì sarebbero sei giorni, dunque un suo pieno recupero per sfidare il Barcellona nella sfida dell'anno è assolutamente ipotizzabile e auspicabile. Come si sottolinea sul bollettino, però, è bene non farsi prendere da facili entusiasmi visto che l'attaccante verrà monitorato quotidianamente. Per sciogliere la prognosi, probabilmente, si dovrà aspettare il giorno stesso della sfida ai catalani.

Ricordiamo che

nella partita d'andata Lautaro si era infortunato proprio al termine del primo tempo: mani sul volto e una smorfia che non aveva fatto presagire nulla di buono tant'é che nel secondo tempo era stato sostituito da Taremi.