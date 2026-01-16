Van Basten, la moglie è malata: qual è la stata sua scelta

Popolare e noto commentare sportivo, adesso Marco Van Basten è chiamato alla sfida più dura: stare accanto alla moglie Liesbeth, molto malata, che ha bisogno di cure e assistenza. Per questa ragione l'olandese ex attaccante del Milan ha deciso di prendersi una pausa, almeno per i prossimi mesi, dall'emittente Ziggo Sport per la quale è un analista sportivo.

Le parole di Van Basten

" Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi ", ha dichiarato Van Basten in un comunicato stampa di Ziggo Sport. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo ". I due sono sposati dal 1993 e hanno due figlie e un figlio. Per adesso c'è il massimo riserbo sulla causa della malattia della moglie di Van Basten.

La nota dell'emittente

" Siamo profondamente scioccati da questa notizi a", ​​ha dichiarato il direttore di Ziggo Sport, Marcel Beerthuizen. " Siamo vicini a Liesbeth, Marco e alla loro famiglia e auguriamo loro tanta forza per il prossimo periodo ". Successivamente, l'emittente ha anche emesso una nota più approfondita per i suoi telespettatori. " Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Il canale sportivo lo annuncia a nome del popolare analista di calcio ed ex calciatore di punta. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive" .

La vita con Liesbeth

La coppia sta insieme praticamente da sempre: nel 1987 il trasferimento a Milano dove, nel Milan di Berlusconi e Sacchi, sarebbe diventato sempre più grande vincendo di tutto. I due si sono sposati nel 1993 quando il "Cigno di Utrecht" apparve con le stampelle per il grave infortunio subìto in campo e quei problemi cronici alle caviglie che lo costrinsero a dare l'addio al calcio quando aveva soltanto 30 anni.

Attività e carriera dell'ex calciatore

Van Basten, 61 anni, è un ospite fisso del talk show calcistico settimanale "Rondo" ma l'ex attaccante è anche analista per le partite di Champions League, Serie A e Liga. Per Ziggo Sport lavora dal 2020. Un campione assoluto, tra i calciatori più forti della storia di questo sport, ha giocato per l'Ajax, il Milan e la nazionale olandese.

Eletto per due volte "Giocatore dell'Anno" ma soprattutto vincitore per ben tre volte del Pallone d'Oro (1988, 1989, 1992) ha collezionato 58 presenze con la nazionale olandese e ha vinto il Campionato Europeo nel 1988. In seguito è stato commissario tecnico della nazionale olandese e poi ha allenato Ajax, SC Heerenveen e AZ.