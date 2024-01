Il Belgio, nel calcio, è terra di rivoluzioni. In principio ci fu Jean-Marc Bosman ma il verdetto della commissione disciplinare che ha deciso di far rigiocare la partita di campionato tra l'Anderlecht e il Racing Genk, disputata il 23 dicembre, crea un precedente che può davvero stravolgere il calcio, le sue regole. Era il minuto 22 del primo tempo, rigore a favore del Genk, calcia Heynen, il portiere Schmeichel rinvia e Sor è il più rapido a ribadire in rete. Il gol è annullato dal Var perché, secondo

le immagini, Sor sarebbe entrato irregolarmente in area di rigore nel momento in cui il suo compagno stava calciando. La stessa infrazione era stata commessa da Vershaeren dell'Anderlecht che poi vince 2 a 1. La commissione arbitrale, nel giudizio dell'8 gennaio, aveva respinto l'ipotesi di rigiocare la partita limitando l'azione ad un errore dell'arbitro. Il Genk aveva presentato nuovo appello, questo è stato accolto, va ora decisa la data della nuova partita anche se l'Anderlecht ha annunciato un contro-reclamo. Informate le Iene e tutti gli ubriachi di Var e affinità varie, ricontrollate ogni azione contestata, portate i filmati in tribunale, si può ricominciare da

zero tutto il campionato, avanti con il Var del Var, parte una nuova era di questo meraviglioso sport intossicato dai giudici. Tutti, in campo e fuori.