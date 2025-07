La vecchia Signora si rifà il trucco...

Prende forma la nuova Juve targata Damien Comolli. Il dg bianconero guarda con interesse al mercato portoghese. Dopo il ritorno a titolo definitivo di Francisco Conceicao per 30 milioni l’uomo mercato della Vecchia Signora ha confezionato un’altra operazione col Porto, assicurandosi il terzino destro Joao Mario che oggi sosterrà le visite mediche con la Juventus. Contratto fino al 2030 da 2 milioni a stagione per il classe 2000, che sbarca a Torino con la valutazione di 12 milioni: quattro in meno di quanto i lusitani hanno sborsato per accaparrarsi dalla Juve il pari ruolo (ma più giovane di tre anni…) Alberto Costa. Ora da Oporto Comolli potrebbe far rotta su Lisbona, sponda Sporting dove gioca quel Morten Hjulmand che al momento rappresenta la prima scelta juventina per la cabina di regia. Gatti ha rinnovato fino al 2030.

Scatenato il Napoli che non smette di rinforzarsi: fatta anche per l’arrivo del portiere Vanja Milinkovic Savic dal Torino. Il serbo si giocherà il posto da titolare con Meret; mentre come esterno offensivo è sempre più vicino Dan Ndoye: offerti 37 milioni al Bologna, che ne chiede 45. Lavori in corso, anche se filtrano sensazioni positive. Ufficiale l'approdo di Estupinan (Brighton) al Milan che sta definendo la cessione di Emerson Royal al Besiktas in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (10 milioni).

Infine ieri sono calati i titoli di coda sul caso Calhanoglu ( nella foto) . A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il regista turco, tornato a parlare in pubblico dopo mesi di silenzio: «Resto qui. Polemiche con Lautaro? Tutto chiarito».

Calha dunque ha scelto di proseguire in nerazzurro, anche se ora si aspetta dal duo Marotta- Ausilio (sempre al lavoro per strappare Lookman all’Atalanta: ottimismo crescente…) il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.

Verrà accontentato?