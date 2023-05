Verona-Inter, ecco dove vederla e le scelte dei due allenatori

Ultima infrasettimanale della stagione di Serie A con l'Inter di Simone Inzaghi che questa sera giocherà sul campo del Verona di Marco Zaffaroni. I nerazzurri vengono dalla roboante e convincente vittoria contro la Lazio seconda della classe di Maurizio Sarri, in rimonta peraltro, e sono ora alla ricerca di un'altra vittoria per continuare a tenere vivo l'obiettivo di giungere tra le prime quattro della classifica per approdare in Champions League. Al momento l'Inter è quarta ma ha gli stessi punti di Roma e Milan, due in più dell'Atalanta, tre in meno della Juventus terza e quattro in meno dei biancocelesti. La lotta per un posto Champions si sta facendo sempre più fitta, difficile ed entusiasmante e alla fine la contesa potrebbe decidersi al termine della 38esima giornata. I nerazzurri vengono da tre vittorie consecutive tra Juventus in Coppa Italia, Empoli e Lazio in campionato, mentre i gialloblù sono 18esimi, ma in piena lotta per non retrocedere, e vengono da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro di campionato.

Come sta l'Inter

Inzaghi non potrà contare sul lungodegente Milan Skriniar ma anche di Robin Gosens che si è lussato una spalla segnando il gol del 2-1 contro la Lazio. In attacco spazio a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko che non sono partiti dal primo minuto contro la Lazio con Romelu Lukaku che però scalpita. Correa, invece, ha deluso anche contro la sua ex squadra e tornerà in panchina. Nessun riposo per Dimarco mentre a destra agirà Dumfries. In mezzo al campo Brozovic e Barella titolari con Calhanoglu in vantaggio su Mkhitaryan. In difesa de Vrij darà respiro ad Acerbi, apparso stanco contro la Lazio, con Darmian e Bastoni ai lati. Onana in porta. L'Inter sta dimostrando di essere in palla e nel momento topico e fondamentale di una stagione che può ancora regalare grandi soddisfazioni.

Come sta il Verona

Il Verona è in salute nonostante il pareggio di Cremona dove la squadra di Zaffaroni non è riuscita a vincerla nonostante la superiorità numerica per quasi 40 minuti. Difesa a tre, davanti a Montipò, formato da Magnani-Hien-Dawidowicz, Faraoni tornerà al suo posto a destra dopo la squalifica con Lazovic a sinistra e Tameze-Abildgaard in mezzo. Verdi e Kallon giocheranno in appoggio al gigante Djuric.

Dove vedere la partita

Il match tra Verona e Inter sarà trasmesso da DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Gara visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport ( canale 252). Su DAZN il match è disponibile anche su device portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; da browser del pc basterà collegarsi e accedere al sito ufficiale, per poi selezionare l'evento dal catalogo a disposizione.Gli abbonati Sky, invece, potranno usufruire del servizio Sky Go a loro dedicato. Un'altra opzione è la piattaforma NOW, previo acquisto di un abbonamento.

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Kallon, Verdi; Djuric. Allenatore Marco Zaffaroni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi