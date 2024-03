Verona-Milan, le formazioni in campo | La diretta 0-0

Il Milan di Stefano Pioli galvanizzato dal passaggio del turno in Europa League, si rituffa in campionato con una sfida non semplice contro il Verona di Marco Baroni allo stadio Bentegodi. In palio il consolidamento del secondo posto visto anche il passo falso della Juventus contro il Genonoa di Alberto Gilardino. Il Diavolo ha 59 punti in classifica come i bianconeri e in caso di vittoria salirebbe a quota 62, a più tre sulla Vecchia Signora e a meno 13 dall'Inter di Simone Inzaghi che questa sera giocherà contro il Napoli di Francesco Calzona. Il Verona, invece, è quindicesimo con 26 punti con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e in caso di tre punti darebbe uno stacco importante alle avversarie per la lotta salvezza.

La cronaca della partita

Primo tempo

Al 4' punizione per il Milan con Theo Hernandez che la gioca morbida per l'accorrente Tomori che impatta male e manda il pallone a lato. Grande occasione per i rossoneri. Al 7' Theo scappa in velocità e Serdar lo atterra da dietro in scivolata: primo ammonito del match.

Il tabellino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore Marco Baroni



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. Allenatore Stefano Pioli

Marcatori:

Ammoniti: Serdar (V)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)