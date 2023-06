Il Verona vince lo spareggio e spedisce in Serie B lo Spezia

Il Verona resta in Serie A, lo Spezia retroce in Serie B: è questo l'ultimo verdetto del massimo campionato di calcio italiano. A decidere il match disputato sul neutro di Reggio Emilia, (Mapei Stadium casa del Sassuolo), ci hanno pensato l'autogol di Ampadu, autore poi del gol del pareggio per i liguri 10 minuti più tardi, e la doppietta di Ngonge che ha di fatto chiuso la pratica e le speranze dei padroni di casa già nel primo tempo. Lo Spezia, però, deve fare mea culpa visto che al 68' avrebbe avuto la chance di accorciare le distanze e molto probabilmente di riprenderla totalmente vista l'espulsione di Davide Faraoni per un netto fallo di mano e il conseguente rigore concesso da Orsato e poi fallito da Nzola che si è fatto ipnotizzare da Montipò chidendo definitivamente le speranze dei liguri.

Il campo ha dato ragione al Verona di Zaffaroni dopo le tante polemiche dei giorni scorsi per via della scelta del campo dove disputare lo spareggio salvezza: inizialmente era infatti stata scelta Reggio Emilia, salvo poi indicare la Dacia Arena di Udine per via del no del prefetto di Reggio Emilia ad ospitare la partita, fino ad arrivare alla marcia indietro della Lega Serie A e di tornare a giocare al Mapei. Il Verona ha vinto e si è tenuta stretta la categoria dimostrandosi più squadra rispetto allo Spezia nel momento cruciale della stagione e in una partita da dentro fuori che non si poteva sbagliare.

Decisivo il belga Cyril Ngonge, classe 2000, arrivato in Italia a gennaio e che con le sue giocate, assist e capacità di saltare l'uomo ha dato quel qualcosa in più al Verona in questo finale di stagione. La doppietta decisiva testimonia la bontà dell'operazione portata a termine dalla dirigenza gialloblù che è riuscita, a fatica, a restare in Serie A nonostante le tante difficoltà incontrate in questa stagione. Decisivo ai fini del risultato anche il portiere Montipò autore del rigore parato a Nzola e di altri ottimi interventi salva risultato. Il Verona, dunque, tiene la categoria e l'anno prossimo sarà il suo quinto anno consecutivo nella massima serie, lo Spezia invece retrocede in Serie B dopo tre stagioni.

La cronaca della partita

Il Verona la sblocca al 5' con l'autorete di Ampadu che nel tentativo di respingere la conclusione di Faraoni la spinge nella propria rete. All'8' ancora Faraoni protagonista sul cross di Lazovic: l'esterno ex Inter stacca tutto solo chiamando alla parata Dragowski. Al 13' è Dawidowicz a sfiorare il gol ma il suo colpo di testa sorvola di poco la traversa. Al 15', però, ecco che Ampadu da protagonista in negativo rimette tutto a posto con un tiro deviato che batte imparabilmente Montipò. Al 26' Ngonge scambia con Djuric e con una rasoiata beffa Dragowski. Al 38' è ancora Ngonge protagonista: il belga si prende palla e si fa una cavalcata di oltre 40 metri e batte poi il portiere polacco dello Spezia.

Nella ripresa al 50' Zurkowski chiama al miracolo Montipò che di istinto si salva in angolo. Al 64' Orsato è costretto a fermare il gioco per un lancio di fumogeni avvenuto in entrambe le aree di rigore. Al 68' si riaccende la partita: fallo di mano di Faraoni sul lob di Shomorudov che aveva scavalcato Montipò e per Orsato è rigore. Dal dischetto, però, Nzola si fa ipnotizzare dal portiere del Verona. Dopo il penalty fallito dall'attaccante dello Spezia la partita diventa nervosa con il direttore di gara costretto a sventolare diversi cartellini gialli soprattutto tra le fila dei liguri, nervosi per il risultato. All'81' Montipò decisivo con una doppia parata prima su Shomorudov e poi su Bourabia. All'82' ancora Montipò decisivo sul tentativo di testa di Nzola. Al 92' ancora Ampadu colpisce la traversa. Non succede più niente al Mapei Stadium: il Verona vince 3-1 e manda in Serie B lo Spezia.

Il tabellino

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski (53' Verde), Ampadu, Nikolaou; Ferrer (84' Cipot), Bourabia, Esposito (84' Agudelo), Zurkowski (65' Kovalenko), Reca; Shomurodov, Nzola. Allenatore: Leonardo Semplici



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (85' Coppola), Hien, Dawidowicz (59' Cabal) Faraoni, Tameze, Sulemana, Depaoli; Lazovic (59' Lazovic), Ngonge (76' Terracciano); Djuric (76' Gaich). Allenatore: Stefano Zaffaroni



Marcatori: aut Ampadu (V), 15' Ampadu (S), 26' e 38' Ngonge (V)

Ammoniti: Hien, Depaoli, Dawidowicz, Montipò, Shomurodov, Reca, Esposito

Espulsi: Faraoni (V)

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)