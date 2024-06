Verso Euro 2024, Italia -Turchia

L'Italia sfida al Dall'Ara di Bologna la Turchia nel primo dei due test (domenica c'è la Bosnia) di avvicinamento a Euro 2024, al via il 14 giugno. Prove generali dunque per Luciano Spalletti che negli ultimi giorni ha perso per infortunio Acerbi e Scalvini in difesa, chiamando a sostituirli lo juventino Gatti. La Nazionale sarà impegnata nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania, mentre la Turchia di Vincenzo Montella è inserita nel gruppo F con Portogallo, Repubblica Ceca e Georgia. La partita tra Italia e Turchia verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Rai Uno alle ore 21 con la telecronaca della coppia Rimedio-Di Gennaro. Per vedere la partita in streaming, la Rai permetterà di vedere la partita sul proprio servizio Rai Play, utilizzabile su smartphone, tablet e pc.

Le formazioni ufficiali

Spalletti prova il 4-2-3-1. Dietro all'unica punta Retegui agiranno Pellegrini e sugli esterni Orsolini e Chiesa. In mediana la coppia Cristante e Jorginho. In difesa la coppia centrale Mancini-Bastoni, i terzini sono Di Lorenzo e Dimarco. Tra i pali Vicario.

Montella schiera l undici titolare con tante vecchie conoscenze della Serie A. In difesa il terzino della Roma Celik e l'ex Sassuolo Muldur. A centrocampo giostrerà l'interista Calhanoglu, capitano della squadra. In avanti la stellina della Juve Yildiz.

ITALIA (4-2-3-1) - Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui.

Ct:- Bayındir; Celik, Bardakci, Kabak, Muldur; Calhanoglu, Ayhan; Aydin, Yazici, Yildiz; Yilmaz. Ct:

Arbitro: Sebastian Gishamer (Austria)