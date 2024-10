Vinicius Jr beffato da Rodri, il Real Madrid stizzito diserta il Pallone d’Oro

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo le indiscrezioni riportate poche ore fa dalla stampa francese, non bisognerà attendere la cerimonia di stasera a Parigi per sapere chi vincerà il Pallone d’Oro 2024. Contrariamente a quanto previsto da tutti, infatti, le preferenze dei votanti per il prestigioso premio di France Football hanno scelto di snobbare la stella del Real Madrid Vinicius Jr e assegnare il trofeo al centrocampista spagnolo del Manchester City Rodri. Appena la notizia ha raggiunto la capitale spagnola, la furibonda dirigenza delle Merengues avrebbe cancellato il volo per la Francia, decidendo di disertare la cerimonia che si terrà a partire dalle 20.45 di lunedì 28 ottobre.

Una delusione cocente

Secondo quanto riportato dalla radio francese Rmc Sport, l’entourage del campione brasiliano si è detto certo che non sarà la stella della Seleçao a vincere il trofeo più prestigioso del mondo del calcio. La delusione sarebbe stata talmente cocente da convincerlo a disertare la cerimonia ufficiale che si terrà al Théâtre du Châtelet lunedì sera. Sicuramente non ha giocato a suo favore il fatto che buona parte della stampa spagnola ed italiana lo avesse già incoronato da diverse settimane, il che rende lo smacco ancora più difficile da digerire. Una volta che la notizia si è diffusa nell’ambiente della Casa Blanca, il presidentissimo Florentino Perez non l’ha presa per niente bene, tanto da ordinare che l’intera delegazione rimanesse a Madrid in segno di protesta. Vinicius era stato tra i protagonisti assoluti della doppietta Champions-Liga del Real Madrid, una stagione talmente memorabile da far salire le quotazioni anche del compagno di squadra Jude Bellingham.

Il brasiliano era talmente sicuro di aver già vinto il titolo da usarlo per prendere in giro la stella del Barcellona Gavi dopo il tracollo delle Merengues nel Clasico di sabato sera. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, quando il calciatore azulgrana gli ricordava il pesante 4-0, Vini avrebbe risposto “tanto lunedì sera il Pallone d’Oro lo vincerò lo stesso”. Il gran rifiuto del Real non sarebbe stato gradito dagli organizzatori, visto che dovranno fare a meno anche di Jude Bellingham, Dani Carvajal e Carlo Ancelotti, assenze che si faranno notare. Il brasiliano ha comunque solo 25 anni e potrà sicuramente rifarsi, anche se ripetere una stagione splendida come quella del 2023-24 non sarà per niente semplice.

Primo spagnolo dopo Luis Suarez

Se le indiscrezioni fossero confermate, la vittoria di Rodri avrebbe un valore storico per il calcio spagnolo, a secco dalla vittoria di Luis Suarez nel lontano 1960, prima che arrivasse all’Inter dal Barcellona. Intervistato lo scorso settembre, il centrocampista degli Sky Blues ha ammesso che vincere il Pallone d’Oro “sarebbe un sogno” ma anche lui è reduce da una stagione assolutamente sopra le righe. I suoi 17 gol sono stati cruciali per garantire il quarto titolo di Premier League consecutivo al suo Manchester City ed il suo talento ha fatto la differenza ad Euro 2024 nella camminata trionfale della Spagna.

Il 28enne spagnolo, nominato miglior calciatore degli Europei, aveva dichiarato alla Espn di non soffrire il fatto che fossero altri i favoriti. “Sarebbe una fonte d’orgoglio sia per me che per il mio paese vincere questo trofeo, farebbe bene a tutto il movimento. In Spagna soffriamo il fatto che solo Luis Suarez abbia vinto un Pallone d’Oro, è sorprendente il fatto che uno dei paesi più dominanti nel calcio mondiale abbia avuto un solo calciatore in grado di vincerlo”. Al contrario di Vinicius, che se lo sentiva già tra le mani, Rodri aveva preferito volare basso: “il fatto di essere considerato tra i migliori al mondo è già una soddisfazione per quanto mi riguarda.

Non avrei mai sognato di arrivare a questo livello ma dopo tanto lavoro e l’aiuto di tante persone, pensare di poter sollevare questo trofeo è davvero incredibile”. Un atteggiamento che, a quanto pare, i votanti del Pallone d’Oro avrebbero