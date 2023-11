Vlasic salva Jurić e rilancia il Toro, Sassuolo battuto 2-1

Il Torino torna alla vittoria dopo la brutta sconfitta contro il Frosinone in Coppa Italia e lo fa con una prova convincente contro l’“ammazzagrandi” Sassuolo in questo posticipo di Serie A che chiude l'undicesimaa giornata. Si rivedono in campo Radonjic ma soprattutto Vlasic che regala i tre punti ai suoi e scaccia via la crisi per il suo allenatore. Finisce 2-1 per i granata, Sassuolo che era riuscito a riprenderla nel primo tempo ma non è mai riuscito, soprattutto nella ripresa (eccezion fatta per una traversa di Laurienté deviata da Milinković-Savić), a rendersi veramente pericoloso.

Le scelte dei due allenatori

Un Torino in emergenza difensiva e di risultati ritrova sia Vlasic che Radonjic che sono arruolabili ma partono dalla panchina, Ivan Jurić – oggi squalificato, al suo posto il vice Matteo Paro – in avanti affianca Sanabria a Zapata per dare la svolta. Quasi tutti disponibili invece in casa Sassuolo, con Alessio Dionisi che schiera il miglior undici a sua disposizione, unica novità in mediana dove Thorstvedt viene preferito a Račić.

Primo tempo

Al 5’ Sanabria porta avanti il Torino. Tameze anticipa Laurienté e ara la fascia sulla destra, palla rasoterra e forte in mezzo, l’attaccante paraguaiano è veloce a sbucare alle spalle di Ferrari e col piattone trafigge Consigli. Padroni di casa meritatamente avanti dopo una partenza di rabbia e voglia, solo 30 secondi prima sempre Sanabria su assist di Ricci in una azione fotocopia si era divorato il vantaggio sparando nelle mani del portiere neroverde.

La pareggia il Sassuolo al 18’ al primo tiro in porta della sua partita. Rodríguez controlla male su un appoggio di Buongiorno, Berardi ne approfitta e ruba il pallone e serve dietro dove arrivano Laurienté e Thorstvedt, il primo finta, il secondo la controlla e calcia sotto il sette battendo Milinković-Savić. Dopo un quarto d’ora di difficoltà per i ragazzi di Dionisi, alla prima occasione utile gli ospiti la pareggiano, partita adesso più viva che mai in un clima incandescente sugli spalti.

Padroni di casa vicinissimi al vantaggio al 25’ con Buongiorno. Punizione dalla trequarti magistralmente scodellata da Ilić a ridosso dell’area piccola dove di testa la impatta il difensore del Torino che sbuca alle spalle della linea difensiva ospite, Consigli reattivo respinge e mantiene il risultato sull’1-1.

Dopo i primi 30’ di gioco i ritmi si sono notevolmente abbassati. Il Sassuolo adesso gioca in scioltezza, riuscendo a fare girare al meglio il pallone e servendo i suoi attaccanti capaci di creare superiorità numerica, il Torino ha risentito parecchio del pareggio ed è maggiormente insicuro, soprattutto in fase difensiva. Non aiuta il clima presente allo stadio, con gli ultras da poco entrati sugli spalti in aperta contestazione contro il presidente Cairo.

Quando scocca il 39’ è Zapata ad andare vicinissimo alla rete del vantaggio. Linetty serve con un bel pallonetto il colombiano che dal limite la controlla e fa valere il fisico, appena la sfera tocca terra con un delizioso tocco la incrocia verso il secondo palo, palla che esce sfiorando il legno. Padroni di casa che si riaffacciano nell’area di rigore ospite con maggiore convinzione dopo qualche timido tentativo.

Quasi allo scadere Vlasic rischia di portare avanti i suoi con un colpo di tacco delizioso che viene salvato da Consigli. Punizione battuta velocemente dal Torino, Bellanova mette dentro per il croato che di spalle alla porta ci prova con il tacco, attento a non farsi sorprendere l’estremo difensore emiliano.

Si chiude la prima frazione dopo 4’ di recupero. All’intervallo Torino e Sassuolo ci vanno sull’1-1. Ottima la partenza dei padroni di casa che la sbloccano subito, bravi gli ospiti a pareggiarla alla prima vera occasione. Sfortunati gli uomini di Jurić che erano già in emergenza e in questi primi quarantacinque minuti perdono per infortunio sia Ricci che Rodríguez. Nel complesso meglio comunque i granata che rischiano più volte di tornare avanti dopo il pareggio ospite.

Secondo tempo

La seconda frazione riparte con un cambio negli ospiti, con Račić che rileva Bajrami e inizia esattamente come nel primo, con due nitide occasioni per il Torino. Prima Sanabria che spara alto davanti a Consigli, poi Vojvoda che colpisce di spalla su un bel cross di Bellanova e manda fuori di poco.

Quando scocca l’ora di gioco è il Torino ad essere pieno padrone del campo e del gioco, Sassuolo che ha difficoltà a rendersi pericoloso e anche solo a ripartire con cattiveria e incisività, padroni di casa che continuano ad attaccare ma non riescono a metterla dentro. È a centrocampo che i granata la stanno dominando, impedendo il solito palleggio neroverde.

Nel migliore momento del Torino, Laurienté porta il Sassuolo vicino al vantaggio. Minuto 66’, il francese riceve da Viña dopo un’ottima transizione e superando Tameze in velocità, di potenza incrocia sul primo palo, Milinković-Savić con l’aiuto della traversa salva il risultato.

Passa meritatamente il Torino con Vlasic al 68’. Tameze recupera su un errore di Račić e serve il croato che entrando in area se la sistema e incrociando trafigge Consigli. Primo gol in stagione per l’ex West Ham che porta avanti i granata, Sassuolo nuovamente costretto a rincorrere.

Zapata si divora il 3-1 al 75’ a porta vuota. Ottima uscita del Torino, Vojvoda serve Ilić sulla corsa, Račić buca l’intervento in una serata pessima sportivamente parlando, che la mette al centro per il compagno che da solo in area liscia clamorosamente da pochi passi. Granata vicinissimi al colpo del ko.

All’81’ Sanabria va ad un passo dalla doppietta ma è ancora Consigli a dirgli di no. Vlasic riceve e con un bellissimo filtrante serve il compagno sulla corsa che dopo un controllo arriva a tu per tu con il portiere ospite che con un gran riflesso salva il risultato e tiene in partita i suoi.

Arriva il triplice fischio del direttore di gara dopo X di recupero. Vince meritatamente il Torino per 2-1 che avrebbe potuto vincerla con un margine ancora più ampio. La vince con i cambi (obbligati) Jurić e la perde – sempre per i cambi – Dionisi. Padroni di casa che reagiscono all’eliminazione in Coppa Italia contro il Frosinone e si preparano a sfidare il Monza prima della pausa nazionali. Il Sassuolo invece riceverà la Salernitana ultima in classifica in una sfida che si preannuncia delicatissima.

Il tabellino

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Rodríguez (44’ Zima); Bellanova (83’ Lazaro), Ricci (9’ Vlasic), Linetty, Ilić, Vojvoda; Sanabria (83’ Radonjic), Zapata. All.: Matteo Paro (Ivan Jurić squalificato)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Viña; Boloca (93’ Mulattieri), Thorstvedt (79’ Volpato); Berardi, Bajrami (46’ Račić), Laurienté (87’ Castillejo); Pinamonti (80’ Deferel). All.: Alessio Dionisi

Marcatori: 5’ Sanabria (T), 18’ Thorstvedt (S), 68’ Vlasic (T)

Ammoniti: Sanabria (T), Berardi (S)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno)