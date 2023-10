Wayne Rooney torna in panchina, è il nuovo allenatore del Birmingham

Era nell’area, adesso è ufficiale. Wayne Rooney torna in panchina, di nuovo in Inghilterra, ancora una volta in Championship, sponda Birmingham. Il club lo ha annunciato con poche e semplici parole: “Il Birmingham City Football Club è lieto di annunciare la nomina di Wayne Rooney come allenatore, firmando i termini di un contratto di tre anni e mezzo”.

Terza esperienza per Rooney dopo quelle al Derby County e al DC United. La prima sempre in Championship con il Derby parte il 14 novembre 2020 dove l’ex stella dello United ricopriva la carica di allenatore ad interim in quanto anche giocatore. Si ritira definitivamente il 15 gennaio 2021, quando viene ufficialmente nominato allenatore. La prima vittoria arriva quattro giorni dopo il ritiro, quando si impone per 1-0 contro il Bournemouth. Riesce nell’impresa di salvare la squadra dalla retrocessione in League One all’ultima giornata dopo un rocambolesco pareggio contro lo Sheffield Wednesday, centrando la ventunesima posizione, l’ultima utile per salvarsi. La stagione seguente, dopo aver conquistato 55 punti sul campo, chiude però a 34 punti dopo una penalizzazione di 21 dovuta ad inadempienze economiche del club che condanna la squadra alla retrocessione. Questo risultato lo porta a dimettersi il 24 giugno 2022.

Il 12 luglio 2022 viene annunciato come nuovo allenatore del DC United, squadra con cui aveva giocato dal 2018 al 2020, realizzando 23 gol in 48 presenze. Il 7 ottobre 2023, dopo 14 vittorie, 13 pareggi e 26 sconfitte, decide di risolvere il proprio contratto con il club.

Durante la sua carriera da giocatore, invece, Rooney ha vestito le maglie di Everton, Manchester United e, appunto, DC United e Derby County. 569 presenze fra i quattro club e 237 gol realizzati, a cui vanno aggiunte, anche, le 120 presenze e i 53 gol con la maglia della nazionale Inglese. Palmares di tutto rispetto, con 5 Premier League, 4 EFL Cup, 1 FA Cup, 6 Community Shield, 1 Champions League, 1 Europa League e 1 Coppa del Mondo per club.