Wimbledon, è subito derby italiano Berrettini-Sonego

Sarà subito derby italiano a Wimbledon nel tabellone maschile. Il beffardo sorteggio ha infatti messo l'uno contro l'altro Lorenzo Sonergo e Matteo Berrettini che ha fatto di tutto per essere in quel torneo che l'ha visto finalista nel 2021. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, invece, saranno dalla parte del più titolato a livello di Slam: il serbo Novak Djokovic. I due azzurri sono capitati nella parte certamente più difficile del tabellone, dove a parte il sette volte campione serbo ci saranno anche giocatori pericolosissimi come ad esempio l'americano Taylor Fritz, o Alexandr Bublik, fresco vincitore del torneo di Halle, in Germania.

Sinner farà il suo esordio lunedì 3 luglio contro Juan Manuel Cerundolo. Musetti, invece, aprirà le danze contro Varillas, Cecchinato contro Jarry e il qualifica Arnaldi contro Carballes Baena. Lorenzo Musetti, invece, è proprio dalla parte di Djokovic: i due potrebbero incontrarsi infatti negli ottavi di finale e se tutto andrà come deve andare (nel tennis però mai dire mai) i quarti di finale nel torneo maschile potrebbero essere Carlos Alcaraz contro Holger Rune, Daniil Medvedev contro Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner contro Casper Ruud e Andrey Rublev contro Novak Djokovic.

Italiani agguerriti

Sinner aveva dovuto abbandonare il torneo di Halle per un infortunio all'adduttore sinistro ma già qualche giorno fa, l'altoatesino aveva rassicurato tutti sulla sua presenza a Wimbledon: "Mi è dispiaciuto lasciare il torneo di Halle ma ho fatto quello che sentivo più giusto per il mio corpo. Dopo aver parlato con i miei dottori sono felice di dirvi che sto bene e andrò a Wimbledon" , il suo post pubblicato sui canali social.

Matteo Berrettini, invece, ha fatto di tutto per esserci anche se non sarà sicuramente al 100%. Il tennista romano sull'erba ha dimostrato di essere uno dei migliori in assoluto ma partirà subito in salita contro un connazionale che lo conosce molto bene e in grado di mettere in difficoltà chiunque con un tennis pratico e molto solido. Vincere il derby, soprattutto per Berrettini, vorrebbe dire avere una bella iniezione di fiducia per il prosieguo del torneo. A Stoccarda ad avere la meglio agevolmente e in due set è stato Sonego a testimoniare come Berrettini sia lontanissimo da uno stato di forma da ritenersi accettabile.