Yildiz e Maignan, campioni "in bilico" di cui non si può fare a meno

Quando è entrato lui l'altra sera sul campo del Bodo Glimt, si è accesa la Juve che - trascinata dalle sue giocate - è riuscita a ribaltare il risultato vincendo la gara. La Vecchia Signora è sempre più Kenan Yildiz-dipendente. I numeri parlano chiaro e non può essere un caso che le migliori prestazioni dei bianconeri negli ultimi due (balbettanti) anni siano coincise con le serate di grazia del gioiellino turco. Motivo per cui - al di là del contratto in essere fino al 2029 - la Juventus intende blindarlo col prolungamento per un'ulteriore stagione (2030) e soprattutto un cospicuo aumento d'ingaggio.

Dalle parti della Continassa hanno già sottoposto nel mese di settembre una prima offerta (respinta) al papà-agente Engin e che prevedeva un salario di fatto triplicato (dagli attuali 1,6 a 4,5 milioni a stagione più bonus). Ancora pochi però secondo il Diez e chi lo rappresenta. Il motivo è semplice: Yildiz ambisce a diventare il più pagato della rosa bianconera e chiede un ingaggio da 6 milioni annui più premi come David e Bremer. Lavori in corso per trovare una quadra. Il punto di caduta potrebbe essere intorno ai 5 milioni di base fissa più un altro milioncino, sotto forma di bonus, da raggiungere in maniera abbastanza semplice. Negoziazioni in corso per allontanare lo spettro delle big straniere: il Real Madrid potrebbe lanciarsi in estate su Yildiz in caso di cessione di Rodrygo e Vinicius, il cui feeling col tecnico Xabi Alonso appare ormai ai minimi termini. Tanto che i due campioni brasiliani potrebbero fare i bagagli destinazione Premier o Arabia, qualora la società madridista dovesse continuare ad appoggiare l'allenatore ex Leverkusen.

Ma torniamo a Yildiz. Sul turco ci sono pure le mire delle big inglesi (Chelsea e Arsenal). Per strappare il fantasista classe 2005 alla Juve servono però almeno 100 milioni cash. Sempre da Oltremanica occhio ai tentativi di Chelsea e Manchester United, che si aggiungono al corteggiamento del Bayern Monaco, per Mike Maignan.

Il capitano del Milan è in scadenza tra pochi mesi (30 giugno) e dal primo gennaio sarà libero di accodarsi con un'altra società per la prossima stagione. Il Diavolo è in grande ritardo Il tempo stringe e i gioielli della Serie A fanno sempre più gola all'estero.