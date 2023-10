Calcioscommesse, Corona: "C'è anche Zalewski". Chi è il giocatore sotto accusa

L’ennesimo fulmine sulla bufera calcioscommesse si è abbattuto sulla Serie A e, questa volta, sulla Roma. Secondo Fabrizio Corona, infatti, il quarto giocatore coinvolto nello scandalo è Nicola Zalewski, esterno polacco che gioca nella Roma dal 2020, dopo dieci anni sempre nelle giovanili della squadra giallorossa.

Un nome dietro l’altro, questa è la scelta che Corona ha voluto improntare per continuare ad occuparsi attraverso i suoi canali social dei calciatori coinvolti nello scandalo del calcioscommesse. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’esterno giallorosso da parte degli inquirenti e ancora nessuna dichiarazione filtra dalla società capitanata dai Friedkin ma la sensazione è che il cerchio potrebbe allargarsi ancora e toccare altri volti del nostro campionato e, forse, anche della Nazionale.

Classe 2001, nato a Tivoli ma di nazionalità polacca per via dei genitori, Zalewski indossa la maglia della Roma dal lontano 2011, dove arriva grazie a Bruno Conti e compie tutta la trafila nel settore giovanile. Il 18 ottobre 202 riceve la prima convocazione in prima squadra per la sfida in Serie A contro il Benevento, l’esordio arriva il 6 maggio 2021, a soli 19 anni, nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United. Tre giorni più tardi esordisce da titolare anche in campionato, subentrando a partita in corso nella sfida contro il Crotone. Da quando veste la maglia della prima squadra ha collezionato 54 presenze e 2 reti, soprattutto grazie all’arrivo di José Mourinho che lo utilizza stabilmente come esterno sinistro nel suo 3-5-2. Per Zalewski anche 12 presenza con la nazionale maggiore polacca – attualmente risulta convocato con l’under 21 – oltre alla Conference League conquistata con i giallorossi nella stagione 2021-2022.

Zalewski sarebbe quindi il quarto giocatore coinvolto dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo ma, stando a quanto afferma Corona e, soprattutto, a quanto filtra dalle fonti investigative, l'elenco potrebbe essere ben più lungo, sulla decina. L'unica certezza è che le nubi sul calcio italiano sono più fitte che mai.