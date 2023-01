Zaniolo sbatte la porta in faccia a Mourinho: il giocatore verso il Tottenham

Nicolò Zaniolo e la Roma potrebbero dirsi addio già in questa sessione di calciomercato. Lo strappo tra il 23enne di Massa Carrara e la società giallorossa è ormai conclamato, con il giocatore che sembra in procinto di raggiungere Antonio Conte al Tottenham. L'ex canterano dell'Inter si ritroverebbe tanti ex calciatori che hanno giocato in Serie A, da Ivan Perisic a Rodrigo Bentancur, a Cristian Romero fino ad arrivare a Dejan Kulusevski. Gli Spurs hanno messo gli occhi su Zaniolo e il giocatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Premier League, ma ora i due club devono trovare la formula giusta per la cessione.

Zaniolo si chiama fuori

Nel frattempo, il giocatore non si è reso disponibile per il prossimo turno di campionato che la Roma giocherà contro lo Spezia. Ci sono ancora 10 giorni per concludere un affare che è comunque difficile perché si devono incastrare diversi elementi. Gli Spurs vogliono un prestito con obbligo di riscatto ma non vanno oltre i 20 milioni di euro mentre la Roma vorrebbe circa il doppio, 35-40 milioni di ero. L'obbligo di riscatto, poi, scatterebbe solo a determinane condizioni come ad esempio la qualificazione in Champions League del Tottenham che oggi appare non così scontata.

Il club giallorosso sarebbe disposto a venire incontro alle esigenze del club inglese ma ragiona su condizioni più agevoli per un obbligo di riscatto, nel caso si scegliesse questa formula, ma soprattutto vorrebbe monetizzare più di 20 milioni di euro. La necessità impellente di mettere a bilancio plusvalenze entro il 30 giugno e la scadenza del contratto di Zaniolo tra un anno e mezzo, e le difficoltà di trovare un accordo per prolungare l'accordo, stanno così spingendo la Roma ad una cessione.

Non solo il Tottenham, però, visto che in Premier League ci sono altri tre club interessati: il Leicester, il West Ham ma soprattutto il sorprendente Newcastle quarto in classifica dietro solo ad Arsenal, Manchester City e Mancher United. Anche il Borussia Dortmund ha preso informazioni su Zaniolo ma la pista non sembra percorribile.

I numeri di Zaniolo

Il ragazzo è arrivato alla Roma nell'estate del 2018, nell'ambito dell'operazione che portò Radja Nainggolan all'Inter. Il club nerazzurro decise di sacrificare il giovane talento per l'esperto belga e oggi, a distanza di 4 anni e mezzo, i giallorossi hanno deciso di cederlo senza colpo ferire. 128 le presenze e 24 gol al suo attivo, tanti infortuni, polemiche con l'apice più alto alla Roma con la conquista della Conference League con il suo gol che decise la finale contro gli olandesi del Feyenoord. Di certo i giallorossi si aspettavano di più da un talento come Zaniolo che fino a questo momento ha fatto fatica a sbocciare. Chissà se la Premier League sarà il suo campionato giusto e se Conte saprà dargli le giuste motivazioni, anche perché sembra che il tecnico salentino sia in procinto di lasciare la Premier League per tornare in Italia. Mancano dieci giorni alla fine del calciomercato invernale ma il futuro di Zaniolo appare sempre più lontano dalla Roma e della Serie A.