Anche il Papa è un "gamer". Con quali videogiochi passa il tempo libero

L’8 maggio 2025, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost è stato eletto Papa e ha scelto il nome di Leone XIV. In questi giorni, di lui si è parlato molto, per quanto riguarda sia la sua vita prima dell’ascensione al soglio pontifico, sia la direzione che imprimerà alla Chiesa cattolica durante il suo regno. Un aspetto curioso è il modo in cui amava trascorrere il suo tempo libero, almeno prima di diventare il nuovo successore di San Pietro.

Suo fratello maggiore John, in un’intervista alla Nbc, ha rivelato che al nuovo Papa piace dilettarsi guardando film e, sorprendentemente, giocando ai videogiochi. Certo, non ai grandi titoli di successo come Baldur’s Gate 3, Clair Obscure: Expedition 33 o, sia mai, Doom: Dark Ages, né tanto meno agli sparatutto online come Call of Duty, bensì ai giochi di parole. Pare che Leone XIV sia un appassionato di Wordle, il prodotto del New York Times in cui bisogna individuare una parola di cinque lettere in un massimo di sei tentativi, e di Words With Friends, simile a Scarabeo e che permette agli utenti di sfidarsi online.

Pare che il Papa abbia coltivato questa passione quotidianamente proprio con il fratello. Per quanto riguarda i film, John Prevost ha rivelato che il neo-eletto pontefice ha visto la pellicola Conclave proprio poco prima di entrare nel vero conclave. “Ha appena finito di vedere il film Conclave, dunque sa come comportarsi. È questo il genere di cose di cui parliamo, volevo solo distrarlo poco prima che entrasse”, ha affermato durante l’intervista. Il film, candidato a otto premi agli Oscar 2025, è tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris e ha come protagonista Robert Harris, nei panni del cardinale Thomas Lawrence.

Ora che Leone XIV è diventato il capo della vasta comunità cattolica, probabilmente non avrà abbastanza tempo per dedicarsi a queste

passioni. Ma sapere che una figura come il Papa non è tanto diverso dai tanti appassionati di qualsivoglia genere di videogiochi sicuramente aiuta a farlo sembrare più vicino ai fedeli di cui ha assunto il ruolo di guida.