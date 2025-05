Bancarossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Ecco una di quelle notizie che fanno male alla democrazia e che non avremmo mai voluto leggere. A Bologna e provincia e i polpastrelli gemono a scriverlo chiudono 25 sedi dei circoli del Pd. Tra cui anche quella frequentata da Elly Schlein, la quale l'altro giorno ha riaperto però la sezione storica di Terni. Accolta da quattro persone.

Comunque, la chiusura non è colpa dei fascisti - strano - ma dei debiti accumulati nel corso degli anni, cioè da quando il Pd prese in affitto le sedi dai precedenti proprietari, cioè i Democratici di Sinistra. Cioè loro stessi che avevano cambiato nome. Cioè un paradosso patrimoniale. Insomma: da tempo il Pd okkupa gli immobili dei Ds. Da qui lo sfratto per morosità. Come dei pulciari qualsiasi.

La Segretaria provinciale ha spiegato che i problemi ereditati arrivano «da lontano». E, a pensarci bene, tutti i problemi della Sinistra arrivano da lontano.

Va bene dai. Chiudono le sedi del Pd ma si aprono i centri di accoglienza per gli immigrati. Le cose si bilanciano, anche in termini di bacino elettorale.

Ora.

Sorvoliamo sul fatto che gente incapace di amministrarsi pretenda di governare gli altri; bisognerebbe legalizzare le occupazioni abusive, certo Ci chiediamo però come è possibile che il Partito non riesca a pagare gli affitti. Non aveva una banca?

E per il resto, l'impressione è che al Pd non bastava far fallire il Paese. Voleva avere il potere di far fallire se stesso.