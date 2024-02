Dopo Zielinski ecco Felipe Anderson: affari a costo zero per le big di Serie A

Il calciomercato non concede mai tregua. Dopo la chiusura della sessione invernale, caratterizzata da pochi affari e ancor meno colpi di scena, le big di Serie A continuano a sondare obbiettivi e occasioni in vista del mercato estivo. Con l'abolizione del Decreto Crescita sarà più difficile per i nostri club riuscire a strappare grandi nomi ai campionati esteri. Proprio per questo sarà necessario fare di necessità virtù e avere più tempismo del solito. Molto spesso infatti (Marotta docet) i migliori colpi vengono fatti a parametro zero, risparmiando sul cartellino e aumentando l'offerta sull'ingaggio. E in questo senso, anche la Juventus ha cominciato a seguire la strategia nerazzurra dei colpi a zero. Scopriamo perché.

Zielinski all'Inter: c'è la conferma

Piotr Zielinski sarà un nuovo giocatore dell'Inter dalla prossima stagione. La conferma è arrivata dal papà del centrocampista polacco riportate da Polska Agencja Prasowa: "Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla. Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia. Piotr è lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio; ormai è la sua seconda casa". Nei prossimi giorni il calciatore verrà annunciato dall'Inter, con cui ha trovato l'accordo fino al 2028 con ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Aurelio De Laurentiis ha provato a giocarsi l'ultima fiche un mesetto fa: offerta di prolungamento annuale a 5 milioni netti più l'inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni, ma Zielinski ha rifiutato. A Milano, oltre a un bonus alla firma avrà anche la possibilità di gestire i diritti d'immagine (legame in vista con un colosso dell'abbigliamento sportivo). Il cammino è già tracciato: l'Inter ha mandato la pec di prassi e Adl l'ha confermato spiegando anche i motivi dell'esclusione dalla lista Champions del Napoli. Per la felicità di Inzaghi che potrà contare su un innesto di alto livello.

Juve e Felipe Anderson, sempre più vicini

Felipe Anderson si avvicina sempre di più alla Juventus. L'ala brasiliana da tempo nel mirino di Giuntoli e Manna continua a strizzare l'occhio all'opzione bianconera. Ne è sicuro Tuttosport, che ha fatto il punto sulla trattativa. Di fatto i discorsi di prolungamento con i biancazzurri non hanno mai ingranato davvero, schiantandosi anzi contro la proposta di Lotito di un quadriennale a 3.5 milioni a stagione. Troppo poco rispetto alle richieste dell’entourage del brasiliano, il cui legame con la piazza romana pare insufficiente a colmare il divario economico.

E in questa spaccatura si è inserita da tempo la Juve, che ha deciso di provare l'affondo. I contatti con Juliana Gomes, la sorella-agente dell’attaccante, sono infatti stati finora frequenti e proficui. L'incontro fissato per la settimana prossima, potrebbe coincidere con un punto di svolta definitivo nel colorare il futuro di Felipe Anderson. La sussurrata proposta di un accordo da 4 milioni all'anno fino al 2028 ha già convinto l'ex enfant prodige del Santos, allettato allo dalla prospettiva di vestire la maglia bianconera. Forse l'ultima possibilità della carriera per spiccare defintivamente il volo.