A Zirkzee risponde Boloca, il derby dell’Emilia finisce pari

Finisce 1-1 la sfida fra Sassuolo e Bologna nel derby di apertura di questo sabato di Serie A. Partono bene i padroni di casa che la sbloccano subito con il gioiellino Zirkzee, bravo il Sassuolo a crederci e a pareggiarla con una bella conclusione di Boloca a fine primo tempo. Ripresa giocata meglio dai padroni di casa ma sono i felsinei a rischiare di vincerla con due occasioni nitide, oltre alla rete annullata dal Var sempre a Zirkzee per fuorigioco di Orsolini.

Le scelte dei due allenatori

Moduli speculari per Sassuolo e Bologna per il diciannovesimo derby dell’Emilia, nei diciotto precedenti sono state sette le vittorie per i felsinei, sei per i neroverdi e cinque i pareggi. Alessio Dionisi schiera il ristabilito Bajrami sulla trequarti e affianca Thorstvedt a Boloca in mediana, complici gli acciacchi di Matheus Enrique. Thiago Motta conferma Saelemaekers sulla sinistra preferendolo a Ndoye, mentre schiera De Silvestri e Lykogiannis in difesa lasciando Kristiansen e il ristabilito Posch in panchina, ancora assente Lucumì.

Primo tempo

Si infiamma dopo soli 2’ di gioco la partita con una ottima ripartenza del Sassuolo sulla quale Berardi serve Bajrami che dal limite dell’area controlla e calcia, palla che va vicinissima al palo.

Al 4’ minuto passa in vantaggio il Bologna con Zirkzee che riceve direttamente da un lancio di Aebischer dalla linea difensiva, tocca la palla tre volte, salta Consigli e comodamente appoggia a porta vuota. Felsinei in vantaggio in un avvio concitato e con continui capovolgimenti di fronte.

Grande giocata di Viña quando siamo al 13’ che dopo una azione prolungata da parte dei padroni di casa riceve da Ferrari e conclude di sinistro indirizzandola verso l’angolino basso, respinge Skorupski. Sono cinque minuti che il Sassuolo pressa altissimo e costringe il Bologna a commettere qualche errore in disimpiego, al 18’ è Pinamonti a concludere l’ennesima azione corale con un tiro a giro che va a sfiorare il palo. Ottimo momento per i neroverdi. Ospiti costretti a giocare in ripartenza e quasi sempre schiacciati nella loro metà campo.

Cambiato leggermente il leitmotiv della gara quando siamo al 30’, è sempre il Sassuolo a fare la partita alla ricerca del pareggio, mentre il Bologna sembra aver preso le misure in fase difensiva e riesce ad organizzare la fase offensiva con pochi e semplici tocchi.

Squillo del Bologna al 36’ con Lykogiannis che dal limite fa partire un bel sinistro che viene bloccato da Consigli. Il tutto era nato da uno schema su calcio d’angolo da parte degli ospiti calciato da Orsolini che ha favorito la conclusione del terzino. Tre minuti dopo è Orsolini che impegna ancora l’estremo difensore del Sassuolo con un bel tiro a giro sul secondo palo dopo aver sfidato Viña in un uno contro uno dalla destra.

La pareggia il Sassuolo al 44’ con Boloca con una grandissima conclusione dai venti metri andando ad incrociare sul secondo palo. Ennesima azione corale dei padroni di casa, Viña crossa dalla sinistra, la palla finisce dall’altro lato e viene raccolta da Toljan che sfruttando il movimento a tagliare di Berardi serve un liberissimo Boloca che controlla e fa partire un bel destro che non lascia scampo a Skorupski.

Arriva il doppio fischio del direttore di gara dopo un solo minuto di recupero. Bella e frizzante la partita a Reggio Emilia, con buoni ritmi per tutti i 46’ di gioco. Ottimo avvio del Bologna che passa subito con Zirkzee, bravo il Sassuolo a crederci e a pareggiarla sull’ennesima azione corale alla fine del primo tempo. Pareggio giusto.

Secondo tempo

La seconda frazione riparte con un cambio in casa Bologna, con Posch che rileva De Silvestri, il quale aveva avuto un risentimento al flessore nel finale dei primi 45’ di gioco.

Quando siamo al 60’ i ritmi sono leggermente calati rispetto al primo tempo, il Bologna non riesce ad esprimere al meglio le idee tattiche che vuole il suo allenatore, mentre il Sassuolo appare più attendista in fase difensiva ma gioca con molta più sicurezza nei propri mezzi in costruzione, anche perché è proprio dei padroni di casa l’occasione più pericolosa di questi quindici minuti, con Erlić che calcia di controbalzo da dentro l’area sfiorando la traversa.

Si rende pericoloso il Sassuolo grazie a Berardi che al 66’, dopo l’ennesima azione corale, riceve palla e con il suo solito movimento a rientrare riesce a calciare a giro sul secondo palo, la sfera rimbalza davanti a Skorupski che, attento, allontana. Meglio i padroni di casa in questa fase.

Nel migliore momento del Sassuolo, gli ospiti vanno letteralmente ad un centimetro dal vantaggio al 75’. Su una ripartenza Orsolini sfrutta la linea alta dei padroni di casa e si invola verso la porta, sull’uscita di Consigli lo supera con uno scavetto ma è provvidenziale il salvataggio di Toljan in ripiegamento che spazza via senza troppi complimenti.

Il Var annulla il vantaggio del Bologna all’80’, ancora una volta con Zirkzee. Ndoye prende posizione su Toljan, allarga per Orsolini che controlla in area e calcia, Consigli respinge e l’attaccante imbuca da due passi. Festeggiamenti però inutili perché Orsolini si trova in posizione di fuorigioco sul lancio di Ndoye,si resta sull’1-1 ma la sensazione è che la sfida possa decidersi in queste battute finali.

Grandissima parata di Skorupski in controtempo all’82 su Volpato che salva il risultato. Račić serve l’ex Roma che controlla, manda al bar due avversari e calcia, una deviazione coglie controtempo l’estremo difensore felsineo che, però, con il piede sinistro salva il risultato.

Al 91’ Consigli salva su una bellissima punizione calciata da Zirkzee deviando in angolo. L’estremo difensore del Sassuolo poi si arrabbia con la barriera, perché il pallone calciato dall’ex Bayern Monaco passa proprio in mezzo a Berardi e Račić.

Dopo 5’ di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Da segnalare una buona occasione sull'ultima azione capitata a Ferrari che tutto solo all'altezza del dischetto manca l'appuntamento con il gol in mezza rovesciata. Bella partita fra le due squadre che giocano a viso aperto, pareggio giusto. Nel finale il Bologna rischia di vincerla con due occasioni nitide capitate sui piedi di Orsolini e Zirkzee. Ambedue le formazioni saranno impegnate in settimana in Coppa Italia, il Sassuolo riceverà lo Spezia, mentre il Bologna affronterà il Verona.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Viña (89' Pedersen); Boloca, Thorstvedt (59’ Račić); Berardi, Bajrami (72’ Volpato), Laurienté (72’ Ceide); Pinamonti (88’ Defrel). All.: Alessio Dionisi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (46’ Posch), Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis (63’ Kristiansen); Aebischer [69’ El Azzouzi (84’ Moro)], Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (63’ Ndoye); Zirkzee. All.: Thiago Motta

Marcatori: 4’ Zirkzee (B), 44’ Boloca (S)

Ammoniti: Lykogiannis (B), El Azzouzi (B), Berardi (S)

Arbitro: Antonio Giua (Olbia)