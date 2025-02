Calenda vince. Ma Pastorella lo incalza in Lombardia

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante Carlo Calenda abbia vinto il congresso nazionale con un voto plebiscitario (85,8% dei voti), in Lombardia «Ora Azione Dipende da Noi» porta a casa «un risultato eccezionale». Così Giulia Pastorella, capogruppo al Consiglio Comunale di Milano e vicepresidente di Azione, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla sua mozione in Lombardia e in particolare a Milano, dove la sua candidatura alla Segreteria è stata accolta dai militanti come una valida alternativa per il futuro del partito. «Nonostante la vittoria del Segretario uscente Carlo Calenda a livello nazionale, il congresso ha mostrato chiaramente la volontà di cambiamento di una parte significativa della base del partito. In tutte le province in cui la lista Dipende da Noi è stata presentata, il risultato è stato eccezionale, con un sostanziale pareggio rispetto alla lista vincitrice» ha dichiarato Francesco Tomasini, Consigliere Comunale Capogruppo di Azione a Brescia, responsabile per la campagna di Pastorella in Lombardia.

«In Lombardia Dipende da Noi per Giulia Pastorella ha superato il Segretario uscente in metà delle province. La nostra mozione si è imposta con forza a Milano città (Pastorella 55%Calenda 45%) e provincia (Pastorella 58%Calenda 42%), circoscrizione di elezione di Pastorella, e poi Bergamo (Pastorella 54%Calenda 46%), Como (Pastorella 54%Calenda 46%), Lodi (Pastorella 62%Calenda 38%), Varese (Pastorella 51%Calenda 49%).

Tantissimi iscritti e militanti lombardi hanno aderito alla nostra proposta di rinnovamento e apertura, chiedendo più ascolto e radicamento nei territori. Abbiamo sempre portato avanti le scelte del partito, ora però vogliamo anche essere coinvolti nei processi decisionali» ha proseguito Tomasini.