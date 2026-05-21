Tra Camilleri e Parmitano. Libri in corte a Garbagnate

Fino al 24 maggio torna a Garbagnate Milanese "Libri in Corte", la kermesse letteraria - giunta all'undicesima edizione - che anima l'intera città, a partire dalla storica biblioteca civica Corte Valenti (via Monza 12) con presentazioni, talk, fumetti, incontri con gli autori, laboratori, cinema, musica, sport e prestigiosi ospiti. Si entra nel vivo oggi: alle 20.45, al Cinema Teatro Italia sarà proiettato il biopic "Franco Battiato - Il lungo viaggio", diretto da Renato De Maria. Il film ripercorre la vicenda umana e artistica del cantautore siciliano, interpretato da Dario Aita, dagli esordi al successo. In sala l'attore Ermes Frattini, sulla pellicola Juri Camisasca, intervistato da Luca Malini. Domani, in biblioteca (ore 20.30), spazio allo sport con due nomi cari al pubblico: il campione di basket Dino Meneghin e l'ex rugbista Marcello Cuttitta, per la presentazione del libro "Tre cuori e una palla ovale" (La Memoria del Mondo) insieme all'autore Raffaele Geminiani. Il volume racconta la vicenda sportiva e personale dei fratelli Cuttitta, icone del rugby azzurro. A seguire il ciclismo, con l'ex campionessa Morena Tartagni che presenterà la biografia "Volevo fare la corridora" (Ediciclo), scritta da Gianluca Alzati.

Intensa la giornata di sabato 23: alle 16 parte un laboratorio di fumetto per ragazzi dai 10 anni col disegnatore Disney Gianfranco Florio. Alle 17 lo scrittore Luca Crovi presenta "Andrea Camilleri. Una storia" (Salani) che racconta il poliedrico percorso personale e professionale del creatore di Montalbano, dal bambino innamorato di Simenon al regista teatrale e tv, fino all'esplosione del fenomeno letterario. Alle 18 sarà la volta della giornalista e scrittrice Rosa Teruzzi col nuovo giallo "Trappola nella nebbia", ultimo capitolo della fortunata serie dei "Delitti del casello", ambientata in una Milano misteriosa. Alle 20.30 l'incontro con il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che rifletterà sul suo recente "La rivoluzione del buon senso".

Si chiude domenica 24: alle 10, laboratorio creativo "Land art", per stimolare la fantasia realizzando opere con materiali naturali. Pomeriggio dedicato agli autori del territorio: Cristina Maria Renzi, con "Un'altra montagna", Mario Franchi con "Le tredici farfalle" e Corrado Montrasi con "Galateo della finanza e degli affari". Gran finale alle 18: il giornalista Emilio Cozzi presenta "Camminare tra le stelle" (Feltrinelli), scritto con l'astronauta Luca Parmitano per raccontare il fascino delle missioni spaziali.

Edificio di origine cinquecentesca, Corte Valenti è un tipico complesso padronale lombardo, il cui aspetto odierno si deve soprattutto alle aggiunte settecentesche. Deve il suo nome all'ultimo proprietario privato, l'avvocato Angelo Valenti: dal 1989 ospita la biblioteca ed è un centro di aggregazione e identità locale.