Campi da padel, piscina, concerti al posto dell'ex discoteca Karma

Concerti, campi da padel e piscina negli spazi occupati dall'ex discoteca Karma-Borgo del Tempo perso (e prima ancora «Parco delle Rose») in via Fabio Massimo. A quasi quattro anni dal bando lanciato dal Comune, il 9 gennaio è stata approvata la convenzione che assegna alla società vincitrice SMC (Social Music City) il diritto di superficie dell'immobile e dell'area per la durata di 30 anni. Si avvicina (finalmente) la data di inizio lavori. Per mantenere un fil rouge con il passato, il gestore creerà il «Social Music City District», una cittadella dedicata a sport, spettacolo, spazi socio-culturali. Il cuore sarà uno spazio coperto da 1.200 mq che ospiterà workshop, eventi, un'Academy dedicata alla formazione nel campo degli eventi e della comunicazione nonché camerini, depositi, cucina, mense e uffici, postazioni di lavoro in sharing. Il «Social stage» sarà invece una grande struttura coperta e apribile sui due lati di oltre 4mila mq, con 3mila posti a sedere e 8mila in piedi per concerti e live show, grandi manifestazioni internazionali, fiere. Nel progetto, 5 campi da padel e una piscina da 600 metri quadrati aperta da maggio a settembre. Adiacente alla piscina verrà creato un anfiteatro per attività culturali ed eventi durante i mesi estivi. Per finire, uno spazi di oltre 600 mq per mercati all'aperto, e due volte a settimana ospiterà il villaggio di Coldiretti. Tutta l'area sarà dotata di parcheggi. Le opere ammontano a circa undici milioni di euro.

La Concessionaria, fino alla scadenza della convenzione, dovrà corrispondere al Comune un importo pari a 60mila euro all'anno come canone di concessione del diritto di superficie. I lavori dovranno essere conclusi «entro e non oltre 5 anni», il privato avrà tutto l'interesse a correre.