Cantieri aperti, ma ci sono i percorsi alternativi. L'Alta Velocità al lavoro per una rete potenziata

Per quel che riguarda la rete Alta Velocità/Alta Capacità nei prossimi mesi sono previste alcune interruzioni che tuttavia preserveranno la mobilità delle persone e adeguati volumi di offerta dei treni. Come ad esempio la linea AV/AC Milano Bologna che sarà interrotta per 7 giorni: dall'11 al 17 agosto si svolgeranno infatti i lavori di rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco-Fidenza. Mentre dall'11 al 22 agosto ci saranno degli interventi di manutenzione dell'infrastruttura sulla linea AV Firenze - Roma e per 11 giorni ci sarà un'interruzione nella tratta Orvieto Sud Chiusi Nord.

La linea AV/AC Verona Vicenza, infine, dal 5 al 25 agosto, subirà un'interruzione di linea di 21 giorni per i lavori di realizzazione della nuova linea AV/AC tra Verona e Vicenza e l'attraversamento della stazione di Vicenza. Ma non si tratta solo di Alta Velocità, dal momento che durante la stagione estiva anche alcune tratte regionali saranno interessate da lavori sulle linee ferroviarie come nel caso della Milano-Genova, limitata dal 1° giugno al 28 settembre per lavori di manutenzione al ponte sul fiume Po per il futuro innalzamento della velocità nell'ambito dell'importante progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova che raggiungerà i 180km/h migliorando le performance dei collegamenti. Ad agosto si registra un calo dei viaggiatori pendolari per la chiusura delle scuole e le ferie estive ed è in questo periodo che vengono collocati i lavori di maggior impatto che necessitano di un'interruzione continuativa della circolazione treni. Queste chiusure permettono di accelerare le lavorazioni e consentire la messa a terra dell'enorme mole di investimenti con fondi PNRR. I lavori garantiranno una rete più efficiente e moderna. Sulle principali direttrici di traffico ferroviario c'è la massima attenzione a preservare la circolazione nei periodi di esodo e controesodo. I lavori sono coordinati con i concessionari stradali in modo da garantire la sospensione dei cantieri stradali sugli itinerari alternativi e agevolare il traffico su gomma. FS ha promosso una campagna di comunicazione per informare, linea per linea, quali sono le difficoltà per i passeggeri e in quale periodo dell'anno e al contempo infondere consapevolezza dei benefici che conseguiranno dagli interventi.

Nel sito di RFI c'è anche una sezione dedicata, per raggiungere i cittadini e gli stakeholder in modo tempestivo e capillare. Tramite un QR Code è possibile raggiungere una pagina web che riporta lo stato di avanzamento dei lavori e le informazioni per programmare il viaggio in caso di interruzioni di linea.