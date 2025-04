La capitale del desiderio si svela: design, moda e pura ispirazione

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un momento dell'anno in cui Milano si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, un viaggio sensoriale che abbraccia arte, design, moda e architettura. È il Salone del Mobile, quando la città svela la sua anima più vibrante, creativa e cosmopolita. Inizia così una giornata ideale tra atmosfere visionarie, installazioni sorprendenti e scorci di bellezza inaspettata.

Appena fuori dall'hotel in cui si alloggia, Milano sa accogliere con la luce brillante di una primavera che profuma di novità e possibilità. Basta dirigersi verso l'Università Statale, che durante il Fuorisalone si trasforma in un museo temporaneo all'aperto. Le sue corti rinascimentali, cariche di storia e silenziosa eleganza, ospitano installazioni immersive, giochi di luci, materiali innovativi e forme che raccontano il design del futuro. Ogni opera è una porta aperta sull'immaginazione: si cammina tra sogni solidi e visioni sostenibili, in un dialogo tra passato e avanguardia.

Dalla Statale all'Accademia di Brera, il passo è breve ma il viaggio interiore è profondo. In questo tempio dell'arte, tra colonne antiche e stanze che profumano di pittura e passione, il design si mescola con la storia, dando vita a contaminazioni poetiche. Qui l'arte non si osserva soltanto: si respira, si tocca, si ascolta. Ogni installazione è una narrazione multisensoriale, un invito a rallentare, ad abbandonarsi alla meraviglia, a farsi sorprendere dal potere dell'immaginazione, in un tempo che si dilata.

Si prosegue nel quartiere di Tortona, cuore pulsante del Fuorisalone, dove i vecchi opifici industriali diventano gallerie d'avanguardia. Ci si perde tra showroom, laboratori creativi e cortili nascosti dove il design incontra la musica, il cibo, la tecnologia. Basta fermarsi per un caffè in una bakery dallo stile nordico, tra architetti internazionali, studenti, artisti e appassionati.

Nel pomeriggio, ci si può lasciar sedurre dal fascino dell'industria della moda e della cosmesi, due universi simbolici che fanno battere il cuore della città. Entra in uno degli spazi espositivi dedicati al Made in Italy: tocchi con mano tessuti pregiati, scopri i segreti delle fragranze create nei laboratori milanesi, dialoghi con chi trasforma la bellezza in mestiere, identità, cultura. Le sartorie digitali, gli atelier contemporanei e le aziende cosmetiche d'avanguardia raccontano una città che sa essere elegante e concreta, rivoluzionaria e fedele alla tradizione. Sempre proiettata nel mondo.

Ora è tempo di esplorare la Milano nuova, quella verticale e luminosa che svetta verso il cielo e ridefinisce il concetto di bellezza urbana. Da Piazza Gae Aulenti lo sguardo si perde tra le linee futuristiche dei grattacieli, le curve eleganti del nuovo skyline, le geometrie vive del Bosco Verticale. Una città che sa reinventarsi senza perdere la propria anima, in un equilibrio perfetto tra architettura, sostenibilità e qualità della vita. Da lì, in pochi passi si arriva a Corso Como, tra boutique di ricerca, concept store, locali raffinati e cortili segreti dove si respira l'energia della notte milanese. Poco più in là, Corso Garibaldi è una passeggiata tra design e cultura, street food e gallerie, in un crescendo di emozioni.

L'ora dorata cala dolcemente sulla città. Ci si siede in un rooftop bar, un bicchiere di Franciacorta in mano, lo skyline che si accende tra i riflessi del tramonto.

Il sole scivola tra le architetture contemporanee e le guglie gotiche del Duomo, disegnando un orizzonte che è allo stesso tempo moderno e antico, dinamico e contemplativo. Questa è Milano durante il Salone: un luogo dove il mondo arriva per ritrovarsi, dove l'energia del presente incontra il futuro.