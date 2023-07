"Capitan" Ruggeri in campo a Rimini per la Romagna

La partita che conta. E di partite che contano la Nazionale Italiana Cantanti ne ha giocate tante, anzi tutte. Non si alzano trofei, perché si fa di più. Questa volta la formazione guidata da Capitan Enrico Ruggeri, attesa oggi sul campo dello stadio Romeo Neri di Rimini (telecronaca in prima serata su Italia 1) corre e segna per la Romagna ferita dall'alluvione. A contenderle pallone e vittoria c'è il Golden Team per la Romagna e la sfida, va da sé, sarà anche a colpi di celebrità: se da una parte il mister Sebastiano Rossi e il direttore tecnico Sandro Giacobbe gestiranno artisti del mondo della musica come Ruggeri (maglia numero 10 e piedi buoni), Paolo Vallesi, Bugo, Gianluca Ginoble de Il Volo, Leo Gassman, Shade, dall'altra la panchina sfoggia un gigante del calcio come Arrigo Sacchi e atleti della risata e dello spettacolo come Max Angioni, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Antonio Casanova (nutrita la banda Striscia), ma anche Francesco Oppini e Dj Ringo.

A condurre l'evento ci sarà Veronica Ruggeri, con la partecipazione del comico Giuseppe Giacobazzi che, inutile dirlo, gioca in casa. Per la raccolta fondi, è già attivo il numero solidale 45597, e fino al 22 luglio sarà possibile sostenere la campagna Mediafriends «Mediaset per la Romagna» donando 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari. Capitan Ruggeri voleva esserci a tutti i costi: «Sono nel cuore del mio tour per l'Italia, sto godendomi questa rinascita della musica live e un pubblico appassionato, ma partite come questa non si saltano, per una volta la musica può aspettare», spiega il cantautore milanese.

A differenza di quelle di serie A e Champions queste partite vanno preparate con la disponibilità più che con gli allenamenti: «Ci si ritrova tra vecchi amici prosegue Ruggeri - non si conoscono tecnicamente gli avversari e va bene così. A Budapest, per dire, abbiamo perso 4 a 1, a Bucarest vinto 5 a 1. Sappiamo solo che Moreno Morello è un brutto cliente, veloce e scattante. Il migliore dei nostri? Per i piedi io, non si discute, poi il fiato a 66 anni lo lascio ai più giovani».

E dire che Enrico Ruggeri (due Sanremo vinti, oltre a un poker di premi della critica) il suo exploit nel calcio è da Guinness dei Primati: «A 65 anni ho giocato una vera partita di serie D, nel Sona spiega il cantautore scendendo in campo insieme al mio idolo interista Maicon». Ecco, l'amata Inter e il calcio vero, che appare sempre meno tale, tra spese pazze dei sauditi e voltafaccia di supposte bandiere.

«Il calcio mercato estivo è il peggior periodo dell'anno si lamenta Enrico Ruggeri Questo poi è da record: il tradimento di Lukaku, l'arrivo dell'ex juventino Cuadrado all'Inter, sono cose cui ci si deve abituare. Si ha la tentazione di non seguire più nulla, poi però riparte il campionato e, con esso, la fiaba che ci ipnotizza».