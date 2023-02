"Cara energia". Il podcast di Scampini e Testa

Segui il denaro, dice il vecchio adagio. Ma se provi a seguire l'energia, capirai molto di più. Di noi (come tirare avanti con spese, bollette e investimenti), di loro (i potenti che muovono gli Stati) e del futuro. Ecco perché una coppia affiatata e assortita quella composta dalla giornalista Sabrina Scampini e dallo scrittore, ex politico e dirigente Chicco Testa ha deciso di rendere l'energia «sexy»: da oggi 24 febbraio, ogni venerdì per dieci puntate, atterra su Dopcast (portale nato dalla sinergia di Sony e MNcomm) il nuovo podcast Cara Energia.

«Io e Testa siamo amici da tempo spiega Sabrina Scampini, volto noto per programmi tv come Mattino 5 e Zona Bianca e, negli ultimi tempi, ci è capitato di accapigliarci sui temi dell'energia. La guerra in Ucraina, e non a caso la prima puntata di Cara Energia sarà nell'anniversario del suo scoppio, ci ha fatto comprendere di colpo quali possono essere gli effetti della crisi energetica sulle nostre vite, ed è giusto poter fare un'operazione divulgativa e di attualità su temi che condizionano il nostro quotidiano, dal superbonus alle direttive per le case green, dai rincari della benzina al nucleare». Sarà divulgazione particolare, quella di Cara Energia: «Tra me e Testa ci saranno dialoghi molto spontanei, un po' in stile Casa Vianello. Io punzecchio Chicco nel chiedergli di essere sempre semplice nelle spiegazioni. Speriamo così di sviluppare nell'ascoltatore una cultura energetica, utile per la sua vita di tutti i giorni ma anche come futuro elettore: di ogni tema, come possono essere il nucleare o le trivellazioni, noi cercheremo di spiegare i pro e i contro. Sarà più facile per l'ascoltatore districarsi e smontare i giochi di propaganda tipici di ogni campagna elettorale». Ogni podcast dura dai dieci ai quindici minuti: «La priorità è evitare di essere noiosi. Quando pensiamo di aver raggiunto il punto, chiudiamo».