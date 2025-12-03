La Card di Natale sotto l'Albero per gli spettacoli al Piccolo teatro

Le feste si avvicinano: cosa ci può essere di meglio se non regalare (o regalarti!) la Card Natale, due titoli a scelta della Stagione 2025/26 del Piccolo o due biglietti per assistere a uno spettacolo in compagnia al prezzo speciale di 50 euro. L'abbonamento è valido per gli spettcoli in programmazione fino al 28 giugno, incluse le proposte in lingua originale del Festival Presente Indicativo | Milano crocevia.

L'anno si apre con Escaped Alone di Caryl Churchill, nuova regia de lacasadargilla: l'ora del tè di quattro donne, aspettando la fine del mondo. Massimo Popolizio dirige e interpreta Ritorno a casa di Harold Pinter, indagine delle dinamiche familiari tra humour e tragedia. Francesco Niccolini adatta per il teatro il romanzo di Marco Balzano Resto qui, con Arianna Scommegna e Mattia Fabris. Dopo il successo di Ho paura torero, il Direttore artistico del Piccolo, Claudio Longhi, sceglie Miracolo a Milano di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini per la sua nuova regia, protagonista Lino Guanciale. Di e diretto da Davide Carnevali, Variazioni sul modello di Kraepelin racconta il dramma dell'Alzheimer sullo sfondo di un'Europa in guerra. Per la prima volta al Piccolo, Niccolò Fettarappa presenta Orgasmo, ironica riflessione sulla fine del sesso nel post Covid. Tra i titoli di repertorio, 5 centimetri d'aria. Storia di Cristina Mazzotti e dei figli rapiti, regia Marco Rampoldi, rievocazione della stagione dei sequestri.

Il Festival Presente Indicativo | Milano Crocevia si apre giovedì 14 maggio 79° anniversario della Fondazione del Piccolo con By Heart diretto e interpretato da Tiago Rodrigues, struggente meditazione sul valore della memoria. Sempre a firma del Direttore del Festival d'Avignon è La distance, storia del rapporto tra un padre e la figlia su uno sfondo distopico quanto plausibile. Dopo Saigon e Lacrima, la regista franco vietnamita Caroline Guiela Nguyen, Direttrice del Théâtre national de Strasbourg, presenta Valentina, racconto della relazione tra una madre e la sua bambina, sospese tra due lingue e una verità difficile da comunicare. A cura di Thomas Verstraeten, del collettivo FC Bergman, è The City of Arrival, ricerca sugli studenti e studentesse internazionali a Milano. Dopo Rohtko, presentato al Festival del 2024, il teatro stupefacente di ukasz Twarkowski torna in Oracle, dedicato ad Alan Turing e ai temi dell'intelligenza artificiale. Milo Rau e Servan Dècle, con Il processo Pelicot, rendono omaggio alla donna simbolo della violenza di genere. Lino Guanciale è regista e protagonista di Flusso, poetico e vertiginoso monologo per due attori di Christian di Furia. Per la danza, il collettivo Parini Secondo presenta SLOOOOOOW il tempo della festa e HIT OUT; Anne Teresa de Keersmaeker, con Solal Mariotte, dedica BREL a Jacques, monumento alla canzone francese.

Daria Deflorian è al Teatro Grassi con una personale di quattro spettacoli: Memoria di ragazza da Annie Ernaux, Chi ha ucciso mio padre di Édouard Louis e tratti da testi della Premio Nobel coreana Han Kang Elogio della vita a rovescio e La vegetariana. Nel corso del Festival, propone Che dolore terribile è l'amore, nuova esplorazione dell'opera di Kang.

Nel periodo dei Giochi Olimpici Invernali sono in scena SLAVA'S SNOWSHOW, lo spettacolo della neve, e First Love di Marco D'Agostin. Tra i registi e le registe ospiti, Roberto Andò, Andrea Baracco, Valerio Binasco, Andrea Chiodi, Simone Cristicchi, Andrea De Rosa, Tolja Djokovi, Fabiana Iacozzilli, Kepler-452, Roberto Latini, Peppino Mazzotta, Silvio Orlando, Umberto Orsini, Leonardo Petrillo.

Proseguono le collaborazioni con Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, LaFil, Milano Film Fest, Milano per Gaber, Milano Flamenco Festival. www.piccoloteatro.org