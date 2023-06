Cardinaletti: "Informazione. Ma con più freschezza"

Serio ma anche friccicarello. Per continuare a informare gli spettatori ma dar loro anche un po' di leggerezza, di colore. Parte da oggi il Tg1 Mattina Estate targato Gian Marco Chiocci. Che significa l'apertura del giorno sull'ammiraglia Rai secondo la versione voluta dalla nuova maggioranza di governo. Pronti, via: Chiocci, lasciata l'Adnkronos, appena arrivato in Rai con la settimana di fuoco della morte di Berlusconi, ha messo in piedi una piccola rivoluzione, un segnale del cambiamento rispetto all'impronta di Monica Maggioni (era Draghi), molto presente in video e molto orientata sugli Esteri. Ed è anche il primo step del nuovo assetto del settore informazione che si vedrà in autunno. Ma partiamo da stamane: ad aprire la mattinata, dopo il notiziario, sarà Giorgia Cardinaletti, già volto noto dell'ammiraglia Rai, che poi si alternerà con i colleghi. Lo spazio del Tg1 Mattina curato dalla redazione con la collaborazione del day time apre alle 7,30 e sarà diviso in due parti: fino alle 8 con l'approfondimento con ospiti e inviati. Stamattina, tra gli altri servizi, ci sarà un'intervista a Elon Musk. Spazio fisso per Osho e le sue vignette per raccontare al suo modo irriverente il fatto del giorno. Poi, dopo il Tg delle 8, una seconda parte con «interviste al caffè» con personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport. Primo ospite Amadeus che non potrà non parlare del Festival di Sanremo. Poi, domani o nei giorni successivi, Gigi D'Alessio con una particolare sorpresa. «Stiamo facendo tutto di corsa - spiega la Cardinaletti -. Abbiamo avuto poco tempo con tutto quello che sta accadendo e il cambio di direzione. Comunque l'intento è di alternare servizi giornalistici e momenti di riflessione a interviste più raccontate». In effetti si avvicina l'estate e la gente ha voglia anche di altro. «Nella seconda parte faremo delle chiacchierate con gli ospiti in studio o in collegamento. Anche informali, in cui si parlerà della loro vita e pure delle loro abitudini mattutine. Un po' di freschezza, ma sempre con autorevolezza. Poi faremo delle incursioni negli eventi più importanti dell'estate, dai backstage dei concerti ai retroscena dei festival. Per esempio andremo a raccontare il concerto benefico che si terrà sabato prossimo a Campovolo per le popolazioni colpite dall'alluvione».

Insomma, l'intento è anche quello di ridare un po' di smalto a questo spazio mattutino che durante l'inverno è stato oscurato dalla concorrenza strabordante di Fiorello. Del resto - ricordiamo - lo showman aveva ripiegato sul secondo canale dopo che il Tg1 non aveva voluto lasciargli spazio sul primo. Poi si vedrà cosa accadrà a settembre: se Fiorello volesse riproporre di passare sul primo, nessuno glielo impedirebbe, ma è probabile che scelga di restare sul secondo dove alla fine si è trovato benissimo, sempre che i condomini di via Asiago non facciano le barricate per impedirgli di tornare a fare tutto quel baccano all'alba.