Carrà, Armani e Diabolik. Le monete nuove di Zecca

La più attesa (e che sarà «sold out» nel giro di poche ore) è quella dedicata all'icona della televisione italiana, Raffaella Carrà; la prima ad uscire quella per Brescia e Bergamo capitali della Cultura, che aprono una nuova serie sulle città italiane. E ancora: il trittico per Giorgio Armani con tre abiti stilizzati sul dritto della moneta, la firma e il logo dello stilista sul rovescio.

Prima serie anche per i fumetti: si comincia quest'anno con il trittico dedicato a Diabolik. Ma c'è anche la prima moneta in tridimensionale, quella della Ryder Cup che quest'anno viene ospitata a Roma e la prima moneta quadrata, omaggio all'articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente. Non manca la moneta con i piatti tipici laziali: l'amatriciana, il carciofo romano, il tutto accompagnato dal buon vino di Frascati. Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Parliamo della collezione numismatica 2023 realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che racconta i tesori dell'Italia: 34 monete che usciranno in varie versione, singole o in trittico, con forme e tecniche innovative senza mai dimenticare la tradizione, in fior di conio, proof o in oro. Monete che trasmettono arte, cultura, valori storici, made in Italy, eccellenze enogastronomiche e che cercano di attirare l'attenzione e la passione di un pubblico sempre più ampio, non solo i collezionisti.

«Quest'anno abbiamo un bel mix di tematiche spiega al Giornale il direttore dello stabilimento di Via Gino Capponi a Roma della Zecca dello Stato, Antonio Cascelli - che vanno da eventi di natura istituzionale, come la moneta dedicata ai cento anni dell'Aeronautica Militare, fino a quella per il 170esimo anniversario dell'Agenzia Dogane e Monopoli; alla moneta dedicata al Parco nazionale d'Abruzzo (5 euro fior di conio), fino al Paradiso di Dante, per completare la serie in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Ci sono poi tematiche sociali come la moneta dedicata alla tutela dell'ambiente o allo sviluppo demografico».

LA STORIA IN TASCA

«La collezione 2023 è, ancora più degli anni scorsi, una concentrazione di grandi temi, grandi personaggi e grandi innovazioni tecnologiche. L'introduzione delle immagini latenti sottolinea Matteo Taglienti, responsabile Sales e Marketing Zecca - di nuove leghe (argento e rame) e di nuove forme (monete quadrate piuttosto che concave/convesse) fa sì che la Zecca Italiana voglia alzare l'asticella sempre di più, con l'obiettivo di abbracciare un pubblico sempre più ampio: questa è forse la sfida più grande, di veicolare la cultura e la tradizione italiane attraverso questi piccoli gioielli, facendo capire, soprattutto ai giovani, che in un mondo sempre più digitale, la presenza di un oggetto fisico come la moneta, la cui realizzazione necessita di mesi di lavoro, studio e dedizione, possa essere un riferimento verso le tradizioni passate e presenti, con uno sguardo comunque rivolto al futuro». Ci sono poi le monete più «pop».

Partiamo dal trittico in argento dedicato al re dello stile, Giorgio Armani, per la serie «eccellenze italiane» e anche una moneta singola, per la prima volta in oncia d'oro da 50 euro. «Abbiamo utilizzato uno stile Armani, molto minimal spiega Cascelli - con tre abiti coniati grazie a bozzetti ricevuti dalla maison Armani: un bel texture che grazie all'effetto luce-ombra rende particolare la moneta. Sul rovescio, uguale per tutte e tre le monete, c'è il primo logo del 1975 utilizzato dallo stilista quando ha avviato l'attività». Per la moneta più attesa occorre aspettare il 7 giugno. È quella da 5 euro in bronzital, bimetallica, dedicata a Raffaella Carrà, per la serie «grandi artisti» (dopo quelle dedicate a Ennio Morricone, Alberto Sordi e i fratelli De Filippo). Non sarà in circolazione e avrà una tiratura di 15mila pezzi. «È stato realizzato un sondaggio tra i nostri clienti e iscritti alla newsletter spiega il direttore Cascelli -. Alla richiesta di scegliere quale attrice omaggiare nel 2023 in una moneta tra Anna Marchesini, Anna Magnani, Monica Vitti e Raffaella Carrà, non c'è stato dubbio». Si tratta di un doppio ritratto: sul dritto, a mezzobusto, l'icona della tv viene raffigurata all'interno di un ideale schermo televisivo; sul rovescio, a figura quasi intera, su un palcoscenico. «Sarà un sold out in poche ore assicura Cascelli ci stanno chiamando tutti per avere informazioni sulla moneta della Carrà. Avrà un successo incredibile, così come lo ha avuto nella sua vita».

C'è poi la nuova serie dedicata ai fumetti italiani. «È un debutto spiega ancora il direttore-. Partiremo con un trittico in argento colorato fior di conio, ma possono essere acquistate anche singolarmente in cupronichel, con tre soggetti: Diabolik, Eva Kant e Ginko. Il rovescio è comune, con la classica jaguar all'inseguimento». L'amatriciana, il carciofo romano e il vino di Frascati sono rappresentati invece nella moneta dedicata quest'anno alla Regione Lazio per la serie enogastronomica, mentre la granseola e il Prosecco sono le scelte per il Veneto. Entrambe le monete sono colorate. «La sfida che abbracciamo ogni anno sottolinea Cascelli - è riuscire ad affrontare tematiche che possono coinvolgere il collezionista così come l'amante delle tematiche che proponiamo».

CON MESSAGGI IMPEGNATI

La prima moneta quadrata è quella dedicata alla tutela dell'ambiente (Art. 9 della Costituzione). «Diciamo, quasi per scherzo, che non è un tondello ma un quadrello prosegue Cascelli ; è una moneta quadrata bimetallica, con cornice esterna in rame. Sul dritto la raffigurazione di un terreno che custodisce un seme su cui scorre l'incipit dell'art. 9 della Costituzione; in alto, a sinistra, un bruco su un ramo si appresta alla sua metamorfosi. Nel rovescio la raffigurazione di un terreno in cui prende vita un germoglio su cui scorre l'incipit dell'art. 41 della Costituzione che evidenzia il diritto e il dovere di ogni cittadino alla tutela della natura; sullo sfondo si intravedono farfalle in volo che hanno completato il loro processo di metamorfosi, immagine che idealmente si collega al dritto». Arriva poi la prima moneta realizzata con la tecnica della latenza, quella dedicata allo sviluppo demografico. Appariranno delle scritte o delle immagini a seconda di come la moneta verrà movimentata. Nel dritto è raffigurato un profilo dell'Italia con pittogrammi maschili e femminili che, attraverso l'effetto della latenza, rappresentano lo sviluppo demografico. Nel rovescio un ramo con un melograno, simbolo di abbondanza e prosperità. Infine, ecco a voi la prima moneta in 3D, quella per la Ryder Cup. «Abbiamo realizzato un conio in modo da poter simulare la pallina spiega Cascelli -. Sul dritto, la pallina che fuoriesce e sul rovescio è stato disegnato il Colosseo, perché l'evento viene ospitato per la prima volta in Italia». Altra novità: oltre ad essere colorata è anche rodiata di scuro. Occhio anche alle monete considerate «outsider» che potrebbero essere la sorpresa dell'anno. Come quelle dedicata alla serie delle Fontane, quest'anno Diana e Atteone o all'elefante africano per la serie animali, o il trittico per le Olimpiadi (Cortina, Roma e Torino) o, infine, quella dedicata a Italo Calvino, a un secolo dalla sua nascita.

GLI AFFARI SU EBAY

La tiratura dell'intera collezione 2023 è decisamente maggiore rispetto allo scorso anno. «Soltanto per le proof annuncia Cascelli superiamo i 150mila pezzi». Il via è stato dato il 13 febbraio con la serie divisionale da 8 pezzi, in una tiratura da 10mila confezioni, e le monete dedicate a Bergamo e Brescia (4mila pezzi). Il 21 febbraio sono uscite le due monete dedicate a Vanvitelli (5 euro in argento, 6mila pezzi e 20 euro in oro, 1500 pezzi). E poi a seguire tutte le altre. L'anno scorso abbiamo venduto tantissimo, e la sorpresa è stata la moneta dedicata alla fontana di Trevi. Quest'anno ci aspettiamo il tutto esaurito per la Carrà». La più ricercata degli ultimi anni? «Sicuramente quella della Vespa, della serie eccellenze italiane. È tra le monete intoccabili spiega Cascelli il trittico, che abbiamo venduto nel 2019 a cento euro, si trova su Ebay anche a mille-duemila euro. Ma stanno diventando delle rarità anche le due euro dedicate a Falcone e Borsellino, o quelle per le professioni sanitarie omaggio a chi ha lavorato per combattere il Covid».

Le sfide per il 2024? «Lavoreremo su nuove tecniche. Dopo la moneta quadrata, quella rettangolare, con la gobbetta e tridimensionale, sicuramente l'anno prossimo ci sarà qualcosa di tecnico molto particolare» conclude il direttore.