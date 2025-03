Dietrofront sui Cc. Ma niente scuse

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva emesso la sua «sentenza» velocemente. I carabinieri protagonisti del tragico inseguimento che il 24 novembre scorso si concluse con la morte del 19enne Ramy Elgalm «hanno sbagliato - abeba dichiarato il sindaco Beppe Sala -, hanno fatto un inseguimento notturno di 20 minuti e in ogni caso quelle parole» sul tentativo di speronare lo scooter, guidato dall'amico di Ramy, Fares Bouzidi «sono inaccettabili. Il grosso dei carabinieri fa cose giuste, qui hanno sbagliato». Ieri Sala ha dovuto ammettere l'errore e fare dietrofront. Nei giorni scorsi il consulente della Procura di Milano Domenico Romaniello, nella consulenza tecnica depositata sul caso, ha chiarito che che «dall'analisi di tutti i video a disposizione in atti (da tutte le telecamere di sorveglianza acquisite e, in particolare, dalla dash cam della vettura dei Carabinieri denominata «Volpe 60») non emerge mai alcuna intenzione di speronare il veicolo in fuga o di farlo cadere. Possibilità peraltro assolutamente concreta in diverse occasioni dell'inseguimento da parte dei Cc ma mai attuata nel corso della concitata azione in esame».

Il sindaco ieri ha ammesso l'errore: «Ho espresso quell'opinione perchè dalle immagini abbiamo visto un inseguimento a una velocità molto elevata con un ragazzo che non aveva il casco. Dopodichè, è perfetto. Ne parlerà con il comandante dei Cc con il quale l rapporto è non solo proficuo ma estremamente collaborativo. Non è un problema di opinioni, io ho osservato quello che è successo ma sono solo felice del fatto che attraverso e analisi si sia dimostrato che i Cc non c'entrano». Il centrodestra si aspetta che Sala «chiede anche scusa». L'eurodeputata leghista Silvia Sardone sottolinea che «con colpevole ritardo, si dice contento dell'esito della perizia ma non si scusa assolutamente, sembra Fonzie, il protagonista di Happy Days. Riuscirà a dire una parola netta?».

Anche per il deputato FdI Riccardo De Corato «è arrivato il momento che Sala chieda scusa all'intera Arma dopo che, sul caso Ramy, ha da subito infangato e condannato i Carabinieri coinvolti nel lungo inseguimento. É il minimo sindacale».